İki şirket dış ticaret sermaye şirketi statüsü aldı
Ticaret Bakanlığı Baştuğ Metalurji Sanayi AŞ ile Valeo Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'ye dış ticaret sermaye şirketi statüsü verdi.
ANKARA (DÜNYA)
Ticaret Bakanlığı Baştuğ Metalurji Sanayi AŞ ile Valeo Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'ye dış ticaret sermaye şirketi statüsü verdi.
Bakanlığın Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren diğer bir kararıyla da Anex Anadolu Export Dış Ticaret AŞ ile Yeditepe Export Tekstil Dış Ticaret AŞ, sektörel dış ticaret şirketi statüsü aldı.