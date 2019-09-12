İki Türk devinin satışına onay verildi

12 Eylül 2019

Kerim ÜLKER

Haziran ayında görüşmelere başlayan Türk teknoloji devi iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'nin tek kontrolü Güney Afrikalı Naspers Group’un oldu. Güney Afrikalı devin iştiraklerinden PayU, iyzi’yi, Hollanda’da kurulu firması MIH PayU B.V. adlı şirekti üzerinden aldı. Satın almaya Rekabet Kurumu resmi onayı verdi. Barbaros Özbugutu ve Tahsin Isın tarafından 6 yıl önce kurulan iyzico, Güney Afrikalı Naspers’a ait PayU tarafından 165 milyon dolara satın alındı. Bu satın almayla beraber Türkiye, PayU’nun Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesi içerisinde Polonya’dan sonraki en büyük ikinci pazarı haline geldi.

93 yıllık şirket Alman devinin

İkinci onay haberi ise taşımacılık sektöründen geldi. Türkiye’nin en büyük otobüs taşımacılığı şirketlerinden Kamil Koç, Avrupa’nın alanında öncü firmalarından Flixmobility GmbH’ye satıldı. Rekabet Kurumu’nun verdiği onayla, 93 yıllık Türk devi, Avrupalıların oldu.

Filosunda 1000 araç bulunan 8 bin kişiye istihdam sağlayan Kamil Koç’u alan Flixmobiliy, Avrupa ve ABD’de Flixbus adıyla hizmet veriyor. Uluslararası ve şehirlerarası otobüs taşımacılığı yapan Flixbus daha çok çift katlı otobüslerle hizmet veriyor.