İki Türk müteahhitten iki büyük imza

09 Temmuz 2020

Enka İnşaat, Tataristan'da kurulacak 858 MW’lık doğalgaz santralinin yapımı için 25,6 milyar ruble (360 milyon dolar) tutarında sözleşme imzaladı. Tekfen İnşaat da Haydar Aliyev Rafinerisi’nin Modernizasyon ve Yenileme Projesi işlerini yaklaşık 237 milyon dolar sözleşme bedeliyle üstlendi.

Enka’dan Tataristan’a 360 milyon dolarlık yatırım

Enka İnşaat, Tataristan’da inşa edilecek 858 MW doğalgaz santralinin yapımı için 25.6 milyar ruble büyüklüğünde sözleşme imzaladı. Şu anki cari ruble kuruna göre sözleşme büyüklüğü yaklaşık 360 milyon dolara karşılık geliyor. Şirketin KAP’a yaptığı açıklamaya göre santralin 2023 Aralık ayında faaliyete geçmesi bekleniyor.

Tekfen, Azerbaycan’da 237 milyon dolarlık iş aldı

Tekfen Holding AŞ, bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat ve Tesisat AŞ’nin yüzde 40 oranında iştiraki olan Azfen JV üzerinden, Haydar Aliyev Rafinerisi’nin Modernizasyon ve Yenileme Projesi B Paketi kapsamında Tecnicas Reunidas şirketinin alt yüklenicisi olarak, inşaat ve montaj işlerini, toplam yaklaşık 237 milyon dolar sözleşme bedeli ile üstlendi.