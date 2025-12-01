İki ülke arasındaki gerilim duty-free satışlarında sert düşüşe yol açtı

Japonya’nın köklü perakende zincirlerinden Matsuya Co., Ginza’daki amiral mağazalarında duty-free satışların kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 düştüğünü açıkladı. Bu gerileme, Çin-Japonya ilişkilerinde tırmanan tansiyonun Japon perakende sektörü üzerindeki ilk somut yansımalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Yerli talep kayıpları telafi edemedi

Şirket verilerine göre Ginza mağazalarında yerli müşteri satışları yüzde 9,5 artmasına rağmen bu artış, toplam gelirin yüzde 1,2 düşmesini engelleyemedi. Matsuya’nın Asakusa’daki mağazasında ise satışlar yüzde 23 gibi sert bir düşüş yaşadı. Duty-free satışların Ginza gelirleri içindeki payı yüzde 37’ye gerileyerek bir önceki aya göre azaldı.

Alışveriş turlarını iptal ettiler

Düşüşün ana nedeni, Çin’in kasım ortasında yayımladığı Japonya seyahat uyarısı oldu. Bu uyarının ardından yalnızca üç gün içinde Çinli havayollarında Japonya uçuşlarına yönelik yaklaşık 500 bin bilet iptal edildi. Tur grupları da önceden planlanan tatilleri, otel rezervasyonlarını ve alışveriş turlarını büyük ölçüde iptal etti.

Gerilim turizmin ötesine taştı

Etkiler yalnızca turizmle sınırlı kalmadı. Kasım sonuna doğru Çin’de planlanan çok sayıda Japon sanatçı konseri ani şekilde iptal edildi. Bu gelişmeler, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin Tayvan’a ilişkin açıklamaları sonrasında Pekin’in Tokyo’ya yönelik baskıyı artırdığı bir döneme denk geldi.

İki katına çıkmış durumda

Takashimaya, kasım ayında duty-free satışlarda yüzde 3,1 düşüş bildirirken, toplam gelirini yüzde 3,5 artırmayı başardı. Hankyu ve Hanshin mağazalarını işleten H2O Retailing’de duty-free satışlar hafif gerilerken toplam satışlar yüzde 3,6 arttı. Buna karşılık Daimaru ve Matsuzakaya’nın sahibi J Front Retailing, güçlü yabancı talep sayesinde kasımda yüzde 4,2 büyüme kaydetti.

Matsuya, yıl sonu, Yeni Yıl ve Ay Takvimi Yeni Yılı dönemlerinde seyri yakından izleyeceğini açıkladı. Şirket hisseleri haberin ardından yüzde 1,6 gerilese de yıl başından bu yana neredeyse iki katına çıkmış durumda.