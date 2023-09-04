İki ünlü ekonomistten bir tahmin bir tavsiye! 2024’te resesyon muhtemel

Emre ERGÜL

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) durgunluk endişesi yaşayan ABD ekonomisini “yumuşak iniş”e yönlendirdiği haberlerinin küresel piyasaları rahatlattığı bir dönemde ünlü bir ekonomistten resesyon uyarısı geldi. Uyarıyı yapan kişi, global yatırım yönetimi hizmeti veren Fidelity International’ın baş ekonomisti Salman Ahmed…

Goldman Sachs’ın eski başekonomisti olan Ahmed’e göre, önümüzdeki 6 ay boyunca şirketler borçlarını yüksek faiz oranlarıyla yeniden finanse etmek zorunda kalacak ve yeniden finansman dalgasının ardından Fed’in para politikasındaki sıkılaştırmanın ve gerilemenin etkileri de gelecek yıl ortaya çıkacak.

Ahmed, Fortune dergisine verdiği röportajda şöyle konuştu: “Döngünün son noktası durgunluktur, çünkü iletim kanalı devreye girecek. Eğer Fed bir noktada geri adım atmazsa, herkes bu yüksek reel oranları ödemek zorunda kalacak. Salgının, şirketleri yüksek faiz oranlarının olduğu yeni bir çağda olgunlaşan bir miktar borçla karşı karşıya bıraktığı kolay para yıllarının ardından, ekonomiyi nihayet uçurumun kenarına iten şey, Merkez Bankası'nın sıkılaştırmasının gecikmeli etkileri olacak.”

“Borçlular faiz oranının tam baskısını hissetmiyor çünkü kilitli faiz oranları üzerinde oturuyorlar ki, bu kalıcı bir olgu değil. Kendini yüzde 2, 3, 4 ile finanse eden bir şirket şimdi yüzde 10, 11, 12 ile finanse edecek.

Bu çok büyük bir şok.” Fortune dergisi ise başekonomistin öngörüsünü şöyle yorumladı: “Ahmed'in karamsar öngörüsü, Wall Street’teki pek çok ekonomistin resesyon çağrılarından vazgeçtiği bir dönemde geldi. Ona göre, ekonominin yüksek faiz oranları karşısında güçlü olması, yumuşak inişin habercisi değil, para politikasının gecikmeli etkilerinin sistem üzerinde hâlâ etkili olduğunun bir işareti.”

“Amerikan tüketici ve işgücü piyasasının şaşırtıcı direnci, Ahmed'i yaklaşmakta olan ekonomik durgunluğa ilişkin tahminlerini gelecek yıla itmeye zorlamış ve ekibinin durgunluk ihtimalini yüzde 80'den yüzde 60'a düşürmüş olsa da, Ahmed'in temel senaryosu bir kriz olmaya devam ediyor. Onun mantığı, bir grup Fed yetkilisinin yakın zamanda yaptığı bir çalışmayla destekleniyor.”

Hanke: Arjantin’deki ölüm sarmalını durdurmanın tek yolu, dolarizasyon

Johns Hopkins Üniversitesi’nde görevli ünlü ekonomist Steve Hanke, ekonomik krizle boğuşan Güney Amerika ülkesi Arjantin’in kurtuluş yolu olarak ABD dolarını benimsemesi gerektiğini belirtti.

Yıllardır ekonomik krizle boğuşan Güney Amerika ülkesi Arjantin’de devlet başkanı adayı Javier Milei’nin “Tek kurtuluş peso yerine ABD doları kullanmak” söylemine ünlü ABD’li ekonomist Steve Hanke de katıldı. Johns Hopkins Üniversitesi’nde görevli Hanke, sosyal medya platformu X’te yayımladığı mesajında, önce Arjantin’in eski lideri Juan Peron’un savunduğu ekonomik modelin ülke ekonomisini çöküşün eşiğine getirdiğini yazdı.

Ardından Arjantin Devlet Başkanı Alberto Angel Fernandez’i eleştirdi: “Başkan Fernandez’in feci Peronist politikaları, Arjantin ekonomisini darmadağın etti.” Ülkede açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 113 olduğunu hatırlatıp, reel rakamın aslında yüzde 160’ların üzerinde olduğunun altını çizen Hanke, “Dolarizasyon, Arjantin’in ölüm sarmalını durdurmanın tek yolu.”