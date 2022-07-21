İki üretim tesisine proje bazlı devlet desteği

Yalova'da yapılacak epiklorohidrin, sıvı ve katı reçine üretim tesisi ve Adana'da yapılacak polimer rpet resin üretim tesislerine proje bazlı devlet desteği sağlanacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan iki ayrı Cumhurbaşkanı kararından ilkine göre, proje bazlı devlet desteği kapsamında alınan Yalova'da Akkim Kimya AŞ tarafından yapılacak epiklorohidrin sıvı reçine ve katı reçine üretim tesisinin sabit yatırım tutarı 1.8 milyar TL, yatırım başlangıç tarihi ise 1 Ocak olarak belirtildi.

İşletmede yatırım süresi sonunda yıllık 25,000 ton epiklorohidrin, 31,000 ton sıvı reçine, 12,000 ton katı reçine ilave üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

Epiklorohidrin, epoksi reçine, sentetik gliserin, tekstil, kağıt, mürekkep ve boya, çözücüler, sürfaktanlar ve farmasötik ürünlerin üretiminde kullanılıyor.

Diğer bir Cumhurbaşkanı kararı kapsamında da, Adana'da Meltem Kimya AŞ tarafından yapılacak polimer rpet resin üretim tesisine proje bazlı devlet desteği sağlanacak.

Tevsi projesi olarak belirtilen yatırımın öngörülen sabit yatırım tutarı 673 milyon TL, sağlanacak ilave istihdam sayısı ise 205 olarak tespit edildi. İşletmede yatırım süresi sonunda yıllık 108,000 ton polimer rpet resin ek üretim kapasitesine ulaşılması bekleniyor.

Rpet resin, gıda ile temas eden pet şişe, gıda dışı ambalaj ve pet levha ve termoform üretiminde kullanılıyor.

Her iki işletmeye destek kapsamında; belirli süre ve sınırlar dahilinde gümrük vergisi, KDV istinası ve iadesi, vergi indirimleri, stopaj, nitelikli personel sigorta primi işveren hissesi ve enerji desteği sağlanması öngörülüyor.