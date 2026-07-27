İkinci çeyrek bilançolarında kazanan ve kaybeden sektörler belli oldu

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Borsa İstanbul’da 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin bilanço anketi, sektörler arasındaki kârlılık farkının devam ettiğini ortaya koydu.

Matriks Haber bilanço anketi sonuçlarına göre, bankacılık sektöründe net kârın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artması beklenirken, sektör kârlılığının bir önceki çeyreğe göre yüzde 22,9 gerileyeceği öngörüldü.

Finans dışı şirketlerde ise ikinci çeyrek net kâr beklentisi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93,2 artışa, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 33,3 yükselişe işaret etti.

Sanayide yüzde 145,8 kâr artışı beklentisi

Sektörel bazda en güçlü yıllık net kâr artışı beklentisi yüzde 145,8 ile sanayi sektöründe oluşurken, sigorta sektöründe yüzde 27,5, gıda sektöründe ise yüzde 11,1 oranında yıllık kâr artışı öngörüldü.

Buna karşılık ulaştırma sektöründe yüzde 75,0, havacılık sektöründe yüzde 71,8, taş-toprak sektöründe yüzde 62,9, gayrimenkul yatırım ortaklıklarında yüzde 61,2 ve iletişim sektöründe yüzde 27,0 oranında yıllık net kâr düşüşü beklendi.

Anket sonuçları, ikinci çeyrek bilanço döneminde şirket kârlılıklarının sektörler arasında farklılaşmaya devam ettiğini gösterirken, özellikle sanayi ve finans dışı şirketlerde geçen yılın düşük bazının yıllık büyümeyi desteklediğine işaret etti.

Aracı kurumların bilanço beklenti raporlarında ise bankacılık sektöründe net faiz marjındaki daralma, yükselen fonlama ve swap maliyetleri ile artan karşılık giderlerinin ikinci çeyrek kârlılığını baskıladığı görüşü öne çıktı. Buna karşılık savunma, rafineri-petrokimya ve demir-çelik sektörlerinin operasyonel performans açısından güçlü finansallar açıklaması beklenirken; havacılık, otomotiv, beyaz eşya ve telekom sektörlerinde daha temkinli bir görünüm öngörüldü.

Raporda ayrıca enflasyon muhasebesi, ertelenmiş vergi gelirleri ve tek seferlik kalemlerin net kâr rakamlarını önemli ölçüde etkileyebileceği vurgulanırken, şirket performanslarının değerlendirilmesinde FAVÖK, operasyonel marjlar, nakit akışı ve borçluluk göstergelerinin daha yakından izlenmesi gerektiği belirtildi.