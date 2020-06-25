“İkinci dalga ekonomiyi durma noktasına getirmeyecek”

25 Haziran 2020

Analistler, küresel ekonomiyi durma noktasına getiren COVID-19 salgınında olası bir ikinci dalganın gelmesi halinde ekonominin yeniden durma noktasına gelmeyeceğini öngörüyorlar.

Credit Suisse’in Asya- Pasifik bölgesinden sorumlu kıdemli yatırım stratejisti Suresh Tantia, COVID-19 salgınında olası bir ikinci dalganın gelmesi piyasaları Mart ayında olduğu gibi durma noktasına getirmeyecek. Mart ayındaki büyük satışlar salgın endişesi sebebiyle değil, ekonominin durma noktasına gelmesi sebebiyle görüldü. Salgın hala piyasalarda endişeye yol açıyor ancak mart ayında görülen durumun tekrar etmemesi halinde piyasalar gelecek çeyrekte toparlanmayı hedefleyerek hareket edecektir” dedi.

UBS Global Wealth Management Asya-Pasifik Hisse Senetleri Departmanı Başkanı Hartmut Issel, ülkelerin bir ikinci dalga olması halinde yeniden kapsamlı bir karantina sürecine girme ihtimallerinin çok düşük olduğunu söyledi ve ekledi, “Kapmsamlı bir karantina süreci her ay DSYH’yı her ay yüzde 3.0’e kadar düşürür. En zengin ülkeler bile iki ya da üç ay sürecek kapsamlı bir karantinayı göze alamaz.”