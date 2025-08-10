Temmuz ayındaki düzenleme ile yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltılırken, ithal lüks binek otomobillerin ÖTV oranlarını ise 10 ve 20 puan arttı. ÖTV'deki bu artış ikinci el piyasasını da hareketlendirdi.

1 milyon liranın altındaki araçlara talep azaldı

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık da ikinci el otomobil piyasasının geçen yıla göre daha hareketli olduğunu belirtirken, 1 milyon liranın üzerindeki araçlara talebin arttığını söyledi.

Yanık, "1 milyon liranın altındaki araçlara talep azaldı. Araç alanlar, tamirciyle uğraşmak istemiyor, kilometre yapmış araba istemiyor, boyalı kazalı araç istemiyor. Bu yüzden 1 ila 5 yaş arasındaki araçlara talep epey fazla" dedi.

"Elektrikli araçları alanlar pek memnun değil"

İkinci eldeki satışların genellikle yüzde 60'ının yenilenme amaçlı olduğunu vurgulayan Yanık, "Yüzde 40'ı da yeni araba alma telaşında. Elektrikli araçların furyası başladı ancak elektrikli araçları alanlar pek memnun değil. Memnun kalmayanlar tekrar dizel araçlara geliyor. Şu anda yine en çok dizel araçlar revaçta" diye konuştu.

"Sigorta fiyatları yerinde durmuyor"

Yanık, trafik sigortası ve kasko fiyatlarındaki değişkenliklere tepki göstererek, şunları söyledi:

"Örneğin 1 milyon liralık araç alıyorsunuz. Trafik sigortası ve kasko poliçesi düzenleniyor. Yan sanayi mi orijinal mi çıkma mı istersiniz? diye soruluyor. Hepsinin fiyatı sürekli değişiyor. Bir saat öce 30 bin lira olan fiyat, bir saat sonra 40 bin lira olabiliyor. Orijinalini isterseniz 50 bin lira diyorlar. Bu durum çok kafa karışıklığına yol açıyor. Kasko yapsak mı yapmasak mı diye düşünüyor. Sigortalı araç sayısı azaldı diyorlar ama nedenine bakan yok. Sigorta fiyatları yerinde durmuyor. 5-10 sigorta şirketi elinde 80 milyon oyuncak olmuş."

Taksit sayısı arttı, satışlar hareketlendi

Bursa Oto Galericiler Odası Başkan Vekili Mehmet Özdemir ise kredi kartlarındaki taksitlerin artırılmasından sonra araç satışlarının biraz hareketlendiğini kaydetti.

İkinci elde maliyetlerinin yükseldiğini ve kar oranlarının yüzde 2-3'lere düştüğünü belirten Özdemir, "Önceki yıllara göre işlerimiz çok düştü. Herkes aracını yenilemek istiyor, 1 milyonun üzerindeki araçları istiyor ancak paraları yetmiyor. 200-300 bin liraya araba satarken daha iyi kazanıyorduk" dedi.