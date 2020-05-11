“İkinci el araç satışlarının yaz aylarında yükselmesi bekleniyor”

11 Mayıs 2020

Mehmet KAYA

ANKARA - Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, COVID-19 salgını nedeniyle ikinci el otomobil satışlarında artış trendinin sona erdiğini, bunun da fiyatlardaki yükselişi durdurduğunu söyledi. Erkoç, yaz aylarına doğru kontrollü normalleşme ile birlikte satışlarda artış beklediklerini kaydetti.

Türkiye ve dünyada normalleşme sürecine girildiğini hatırlatan Erkoç, dövizdeki artışın ve yeni araç üretimindeki belirsizliklerin ikinci el araç ticaretine de etki edeceğini belirtti. Erkoç, salgın nedeniyle insanların bireysel araç kullanımına eğiliminin artacağını tahmin ettiğini vurgulayarak, “Tüketicilerin bireysel otomobil alımlarının artacağını, sıfır araç arzındaki problemlerden dolayı da tüm talebin ikinci el araca kayacağını düşünüyorum. Ayrıca değişen tüketici alışkanlıklarıyla araç kiralama, araç paylaşımı, toplu taşıma gibi ulaşım türlerine talebin düşeceğini öngörüyor, bunun da ikinci el otomotiv sektörünün potansiyelini artıracağını düşünüyorum’’ dedi.

İkinci el otomotiv sektörünün büyük bir sektör olduğunu ve çok sayıda yan iş koluna kaynak sağladığını söyleyen Erkoç, kamu desteklerinden faydalandırılmaları gerektiğini belirtti. Ticaret Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen ve sektöre standart getirmeyi hedefleyen ikinci el araç ticaretinde yetki belgesi alma zorunluluğunun Ağustos ayına kadar ertelendiğine işaret eden Erkoç, federasyon olarak tekrar bir uzatma istemediklerini bildirdi.



