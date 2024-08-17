İkinci el araçların satış süreleri belli oldu: Fiyatlar düşecek mi?

Yılın ilk yedi aylık döneminde sıfır kilometre otomobil satışları rekor kırınca ikinci el araç pazarı tarihinin en durgun aylarını yaşadı. Yaşanan durgunluk ikinci el araç fiyatlarında gözle görülür bir düşüşe neden olmadı ancak döviz, enflasyon gibi veriler göz önüne alındığında yerinde saymasına yol açtı. Yılın ilk yedi aylık dönemde sıfır kilometre otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.4 oranında artarak 536 bin 351 adede ulaştı ve ocak-temmuz rekoru kırdı. Ocak-Haziran 2024 döneminde devri yapılan ikinci el otomobil sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.7 azalarak 3 milyon 224 bin adette kaldı.

Hürriyet’te yer alan haberde ikinci el araç platformu VavaCars’ın kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı güncel rapora yer verildi. Rapora göre, ikinci el araç fiyatları ise senenin ilk yarısında sadece yüzde 6’lık yükseliş kaydederken temmuz ayında sabit kaldı. Raporda, “Mayıs ve haziran aylarında düşüş gösteren ikinci el araç fiyatları temmuz ayında sabit kaldı” ifadeleri yer aldı.

“Büyük harcamaların ertelemesine sebebiyet veriyor”

Endeks sonuçlarını değerlendiren VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, şöyle konuştu:

“İkinci el araç fiyatlarındaki nominal düşüş hızı önceki aylara göre yavaşlamış olsa da mevduat faizi, döviz ve enflasyon gibi veriler göz önüne alındığında, fiyatlar reel anlamda geride kalmaya devam ediyor. Araç satmayı düşünen bireysel müşterilerin, fiyat beklentilerinde 2-2.5 aya varan ortalama satış süresini göz önünde bulundurmaları kritik bir unsur. Yakın zamanda düzenlediğimiz anket sonucunda ikinci el araç satışlarının 8-10 haftayı bulan sürelere uzadığını gördük. Enflasyonist ortam, ekonomideki dalgalanmalar, büyük harcamaların ertelemesine sebebiyet veriyor. Bu süreçte gerek fiyat düşüşünün devam etme riskini, gerek diğer enstrümanlara karşı değer kaybını ve alternatif yatırım fırsatlarını kaçırma olasılığını hesaba katmak doğru olacaktır.”

Otomotiv analiz şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın ise, yaptığı değerlendirmede ikinci el araç piyasasında en çok satan segmentlerde bile satış sürelerinin uzadığının altını çizerek, “Geçtiğimiz yıl çok satan C sınıfı araçlar 20-25 gün içinde satılırken, şu anda bu süre 40-45 günlere kadar uzamış durumda. Bu, piyasadaki talebin azalmasına ve satışların yavaşlamasına işaret ediyor” yorumunda bulundu.

İkinci el araçta fiyatlar düşecek mi?

CARDATA Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Durgunluğun arkasında birkaç önemli faktör var. Yüksek faiz oranları, tüketicilerin kredi kullanmasını zorlaştırıyor ve bu da araç alımlarını olumsuz etkiliyor. Aynı zamanda, insanlar ellerindeki araçları satarak paralarını mevduatta değerlendirmeyi tercih ediyorlar. Bu da ikinci el araç piyasasında arzın artmasına, talebin ise azalmasına neden oluyor. Sonuç olarak, ikinci el araç fiyatlarında aylık ortalamada yüzde 1-2 oranında bir düşüş gözlemleniyor. Sıfır kilometre araçlarda yapılan kampanyalar, ikinci el araçlara olan talebi de etkiliyor. Sıfır kilometre araçlar ile ikinci el araçlar arasındaki fiyat farkının daralması, ikinci el araçlara olan ilgiyi daha da azaltıyor. Özellikle yıl sonuna doğru beklenen kampanyalar, ikinci el araç fiyatlarındaki bu düşüş eğilimini devam ettirebilir. Bu sebeplerle, ikinci el araç fiyatlarının yıl sonuna kadar aylık ortalamada yüzde 1-2 düşmeye devam edecektir “ dedi.