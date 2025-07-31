İkinci el araçta faiz indirimi hareketliliği!

İkinci el otomotiv sektöründe uzun süredir süren durgunluk, faiz indirimiyle birlikte kısmen hareketlendi.

Talepte artış yaşandığını belirten Galerici Ahmet Yurtlu, fiyatlarda yüzde 10-15 arasında kıpırdanma olduğunu ancak, kalıcı canlanma için faiz indirimlerinin sürmesi gerektiğini ifade etti.

Yurtlu, karardan memnun olduklarını belirterek, "Faiz indirimi ikinci el otomotiv sektöründe ciddi bir hareketlilik oluşturdu. Son 1.5 yıldır otomotiv piyasası enflasyonun altında kalmıştı. Şu anda fiyatlar oturdu" dedi.

"Ellerini çabuk tutmalarını tavsiye ediyoruz"

Fiyatlarda yüzde 10-15 civarında kıpırdanma olduğunu, bunun fırsata çevrilmesi gerektiğini söyleyen Yurtlu, "Çünkü ağustos ayından sonra ÖTV'de değişiklik oluyor. Bu artış da ikinci ele yansıyacak. Kısa vadede araç almak isteyenlere yeni liste fiyatları belirlenmeden önce ellerini çabuk tutmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü ağustosta liste fiyatları farklı hale gelecek" diye konuştu.