İkinci elde KDV indiriminin detayları belli oldu

28 Mart 2019

Hazine ve Maliye Bakanlığının KDV tebliğindeki değişiklikler 22 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ikinci el araç ticaretiyle uğraşan mükelleflerce yüzde 1 KDV ile satın alınan binek otomobillerinin tesliminde yüzde 1, yüzde 18 KDV ile satın alınanların tesliminde yüzde 18 KDV uygulanacak.

İkinci el taşıt ticareti yapan mükellefler, 22 Mart 2019'dan sonra alım-satıma konu etmek üzere satın aldıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV'yi indirebilecek. Bu tarihten önce satılmak için alınan ancak satılmayan binek otomobiller için de KDV indirimi uygulanabilecek.

KDV indirimi için, söz konusu binek otomobillerin daha önce maliyetine dahil edilen KDV tutarlarına ilişkin kayıtların düzeltilmesi gerekecek.

Öte yandan, ikinci el taşıt ticareti yapan mükelleflerin alım-satım amacı dışında satın aldıkları ve işletmede kullandıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV, indirim konusu yapılamayacak.

İkinci el otomobil ticaretiyle uğraşan ancak henüz yetki belgesi almamış olanlar da, yetki belgesi alınması için verilen süreyle sınırlı olmak üzere bu kapsamda işlem yapabilecek.

Kaynak: AA