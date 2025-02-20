İkinci Trump dönemi Japonya’da alarm zillerini çaldırdı

Japon şirketleri, Donald Trump’ın ekonomi politikalarına ilişkin ciddi endişeler taşıyor. Reuters'in anketine göre, Japon şirketlerinin yüzde 86’sı Trump’ın iş dünyası için olumsuz etkiler yaratacağını düşünüyor.

Özellikle ABD-Çin ticaret gerilimleri ve olası gümrük tarifeleri, Japon ekonomisinin geleceğine dair belirsizlikleri artırıyor. Aralık ayında bu oran yüzde 73 iken, son anket sonuçları endişelerin daha da büyüdüğünü gösteriyor.

Japonya’daki şirketler, Donald Trump’ın ikinci başkanlık dönemine ilişkin ciddi endişeler taşıyor. Reuters tarafından yapılan ankete göre, Japon şirketlerinin yüzde 86’sı Trump’ın ekonomi politikalarının iş dünyası için olumsuz sonuçlar doğuracağını düşünüyor.

Özellikle ABD-Çin ticaret gerilimi ve artan gümrük tarifeleri, Japonya’nın ticaret politikalarına dair belirsizlikleri artırıyor. Japon ekonomisi, hem ABD hem de Çin ile güçlü bağlara sahip olduğundan, bu tür gerilimlerden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Japon iş dünyası trump’ın politikalarından endişeli

Anketin sonuçları, Japonya’daki şirketlerin büyük çoğunluğunun Trump yönetiminin ticaret politikalarından zarar görebileceğini düşündüğünü gösteriyor.

Özellikle ihracat yapan firmalar ve büyük üreticiler, Trump’ın Çin’e karşı uyguladığı ve uygulayacağı olası ek gümrük tarifelerinin, küresel tedarik zincirlerini bozabileceğinden endişe duyuyor.

Ankete katılan şirketlerin yüzde 86’sı Trump’ın ekonomi politikalarının olumsuz etkileri olacağını belirtti. Geri kalan yüzde 14’lük kesim, Trump yönetiminin iş dünyasına bir miktar olumlu katkı sağlayabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Aralık 2024’te yapılan ankete kıyasla, olumsuz düşünenlerin oranı yüzde 73’ten yüzde 86’ya yükseldi.

ABD-Çin Ticaret Savaşı Japonya’yı nasıl etkileyecek?

Japonya, ABD’nin en büyük müttefiklerinden biri olmasına rağmen, ticaret ve üretim süreçlerinde Çin’e büyük ölçüde bağımlı.

Trump yönetiminin Çin’e karşı daha sert ekonomik yaptırımlar uygulaması, Japon şirketlerinin ihracat, üretim ve yatırım süreçleri doğrudan zarar görebilir.

ABD ile Çin arasındaki ticari sürtüşmenin Japon ekonomisine vereceği zarar, önümüzdeki dönemde daha net ortaya çıkacak.

Ancak Japon iş dünyası, Trump’ın ekonomi politikalarına dair şimdiden hazırlık yapmaya ve alternatif çözümler üretmeye çalışıyor.