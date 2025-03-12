İkinci Trump döneminin yıldızı oldu! Küresel yatırımcıların son durağı Hong Kong

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinin ardından geçen ilk 50 günde küresel piyasalarda dikkat çeken bir ayrışma yaşandı. Bloomberg News'un hesaplamalarına göre, Hong Kong Hang Seng Endeksi yüzde 21 yükselerek dünyanın en iyi performans gösteren borsası oldu. Buna karşılık, ABD'nin S&P 500 Endeksi yüzde 7’lik düşüş yaşadı ve neredeyse tüm küresel göstergeleri geride bıraktı.

İki endeks arasındaki ayrışma, 90 günlük korelasyon ölçümüne göre, 2000 yılında yaşanan dotcom balonunun patlamasından bu yana en keskin seviyeye ulaştı. Küresel yatırımcılar, Trump’ın ticaret savaşları ve düzensiz politika yapım sürecinin ABD ekonomisine duyulan güveni sarsmasıyla yönünü Hong Kong piyasasına çevirdi.

Hong Kong’a fon akışı hızlanıyor

Yatırımcılar, ABD hisse senedi piyasasındaki belirsizliklere karşı alternatif arayışına girerken, Hong Kong Borsası güvenli liman olarak öne çıkıyor. Özellikle Çin’in yapay zeka ve teknoloji alanındaki ilerlemeleri, Hong Kong’un 6 trilyon dolarlık borsasını yatırımcılar için cazip hale getirdi. Aynı zamanda, Hong Kong’un dünyanın en likit hisse senedi piyasalarından biri olması, yatırımcıların buraya yönelmesinde etkili oldu.

Gaoyu Securities Ltd. yöneticisi Thomas Ip, “Uzun yıllardır bu anı bekliyorduk. Trump’ın politikaları ABD hisse senedi piyasasında büyük bir belirsizlik yarattı. Endişe arttıkça, akıllı para daha düşük değerlemelere ve daha iyi politika ortamına sahip olan Hong Kong’a yöneliyor” dedi.

Uzmanlar, küresel piyasalardaki bu eğilimin Trump’ın ilerleyen politika hamlelerine bağlı olarak devam edebileceğini belirtiyor. Hong Kong’un, özellikle Çin’in teknoloji şirketleri için bir listeleme merkezi haline gelmesi, yatırımcı ilgisini canlı tutan en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.