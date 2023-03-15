İkinci yüzyılın ekonomisi İzmir'de belirlenecek

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, ilk kongreden yüz yıl sonra, 2023'te, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni döneminin ekonomi politikasını belirlemek üzere 15 – 21 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından “Dirençli şehirler ve iktisat” başlığını da içerecek şekilde teması genişletilen kongrede; kırsal kesimlerden, metropollerden, Türkiye’den ve dünyanın farklı yerlerinden uzmanların bir araya geldiği kapsamlı oturumlar yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in açılış konuşmasıyla bugün başlayacak ve 6 gün sürecek olan kongre, Türkiye ve dünyadan birçok önemli davetliyi ağırlayacak.

Her kesimden katılımcı var

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde Türkiye’nin tüm önde gelen araştırmacıları, akademisyenleri, sivil toplum önderleri, farklı toplulukların temsilcileri, siyasi parti liderleri, bürokratlar yer alacak ve bu katılımcıların ortaya koyduğu ortak akıl doğrultusunda Türkiye’nin ihtiyacı olan yeni ekonomi politikası tarif edilecek. Kongre süresince paydaşların hazırladıkları bildirgeler ve ana deklarasyon metni son halini alacak bir kapanış etkinliği ile kamuoyuna duyurulacak.

Bu arada, Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni hazırlayan Temel Politikalar Ortak Çalışma Grubu’nun üyeleri 18 Mart Cumartesi günü kongre kapsamında düzenlenen panelde yer alacak.

19 Mart Pazar günü, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Millet İttifakı Genel Başkanlar Buluşması” için kongrede olacak.