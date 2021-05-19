İkitelli OSB’de 3 milyon metrekarelik ilave alan talebi

Yaklaşık 700 hektarlık alanı ve 30 binden fazla işyeriyle reel sektörün kalbinin attığı İkitelli OSB, 400 binden fazla kişiyi istihdam ediyor. Bölgedeki sanayicilerin en büyük derdi ise kapasite artışına gidememek olarak öne çıkıyor. İkitelli Organize Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (İOSİD) Başkanı Ahmet Akkaya, bölgede öne çıkan sorunlara ilişkin firmalara yapmış oldukları anket özelinde en temel problemin kapasite artışına gidememe olduğuna vurgu yaptı.

Akkaya, 300’den fazla katılımcının yer aldığı ankette bazı firmaların kapasite artışına gidilmesi halinde yüzde 100 büyüme kaydedebileceği bilgisinin yer aldığına işaret ederek, “İkitelli OSB’de mevcut konumda üreticilerin kapasite artışına gitmesi oldukça zor. Yapmış olduğumuz anket çalışmasında 500 metrekareden 5 bin metrekareye kadar bölgedeki üreticilerden ilave yer talebi aldık. Anketimizde öne çıkan en önemli başlık bu oldu.” açıklamasında bulundu.

“Bizde bu kapsamda arsa üreterek bir proje çalıştık”

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersankoop Sanayi Sitesinde 7 yıl boyunca ikinci başkanlık yaptığını dile getiren Akkaya, “Yöneticilik süresi boyunca buradaki sanayicilerin sorunlarını gündeme taşıyacak bir derneğe ihtiyaç olduğunu gördük. Biz de 2019 yılında bu ihtiyaçları karşılamak adına yola çıktık. Hali hazırda 500 üyemiz var. Bölgede faaliyet gösteren 30 bin sanayicimizi doğal üyemiz olarak kabul ediyoruz.” diye konuştu.

Yer temini konusunda bir projelerinin bulunduğunu ve ilgili çalışmayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile paylaştıklarının altını çizen Akkaya, “Bizde bu kapsamda arsa üreterek bir proje çalıştık. İkitelli’nin gelişmesi için 500 metrekareden 5 bin metrekareye kadar üretim sahalarının oluşturmasını istiyoruz. Ayrıca burada oluşturulacak bir oto kontrol sistemiyle gerçek sanayiciler de ortaya çıkacak. Arnavutköy ile Kapaklı arasındaki herhangi bir alanı devletimiz sanayiye açarsa projemizi hayata geçirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Doğrudan temsil edilme, öne çıkan diğer konu başlığı

İkitelli’deki işletmelerin büyük bir bölümünde sanayicilerin kiracı konumda olduğunu kaydeden Akkaya, “Bundan dolayı birçok şirket kiracı olduğu için faaliyette bulunduğu kooperatifte ve OSB’de söz hakkı alamıyor. Burada sorun şuradan kaynaklanıyor, İkitelli OSB’nin 38 kooperatiften oluşan bir irade tarafından yönetilmesi. Sanayici önce taleplerini bağlı bulunduğu kooperatifle paylaşıyor. Sonrasında bu kooperatif konuyu OSB yönetimine iletiliyor. Özellikle bazı kooperatiflerle sorun yaşayan sanayicilerimiz OSB nezdinde iş yaptıramıyor. Kısacası bölgedeki sanayicilerin doğrudan temsil edilememesi yapmış olduğumuz ankette öne çıkan diğer bir konu başlığı.” şeklinde konuştu.

Akkaya, bölgedeki bazı sanayi sitelerinde ise aidat ücretinin yanı sıra ilave olarak otopark ücreti alınması konusunun ankette yer bulan başlıklar arasında olduğunu söyledi.

Öte yandan finansmana erişim konusunda ise ‘KOBİ Fon’ adı altında bir oluşumun kurulması gerektiğini anlatan Akkaya, “KOBİ düzeyindeki işletmelerin finansmana daha rahat ulaşmasını sağlayacak mekanizmaları devreye almamız gerekiyor.” dedi.

Üyelerinin ihracat girdilerini artırmayı hedefliyor

Bölgedeki işletmelere ayrıca danışmanlık hizmeti verdiklerini kaydeden Ahmet Akkaya, şunları söyledi: “İhracat destekleri, Ar-Ge teşvikleri başta olmak üzere üyelerimize ücretsiz danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Pandemi sonrasında üyelerimizin ihracat ayağında elde ettikleri girdileri artırmaya yönelik çalışmalara hız vereceğiz. Özellikle yabancı dil konusunda vermiş olduğumuz seminer ve eğitimlerde firmalarımız olumlu yönde dönüşler aldı. Bu tip çalışmaları daha fazla yaygınlaştıracağız.”

İOSİD tarafından, bölgede öne çıkan sorunlara ilişkin yapılan anket çalışmasında öne çıkan konu başıkları söyle:

-Üretim konusunda ilave yer talebi

-Kooperatif yönetimleri ile yaşanan iletişim sorunları

-Kooperatif yönetimlerinin ilave otopark ücreti alması

-Temsil adaletinin sağlanması, sanayicilerin doğrudan OSB ile irtibata geçebilmesi

-Fuar alanı temini