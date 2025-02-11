İklim koalisyonundan ayrılan dev bankalara bir yenisi daha eklendi

Avustralya merkezli yatırım bankası Macquarie Group, 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonu hedefiyle faaliyet gösteren küresel bankalar ittifakı Net Zero Banking Alliance’tan (NZBA) ayrıldığını duyurdu. Banka, ittifaktan çekilme gerekçesine dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Macquarie Group’un bu kararı, son aylarda benzer şekilde ittifaktan ayrılan altı büyük ABD bankasını takip etti. Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley ve JPMorgan da NZBA'dan çekilen bankalar arasında yer aldı.

Net Zero Banking Alliance, üye bankaların finansal faaliyetlerini 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefiyle uyumlu hale getirmelerini amaçlayan bir girişim olarak biliniyor. İttifakta halen HSBC, Barclays, Deutsche Bank ve Singapur merkezli DBS Bank gibi büyük küresel bankalar bulunuyor.

Macquarie Group’un bu adımı, küresel bankacılık sektöründe sürdürülebilirlik taahhütlerine yönelik tutumların yeniden şekillendiğini gösteriyor. Ancak, bankanın bu kararının gelecekteki çevresel stratejilerini nasıl etkileyeceği belirsizliğini koruyor.