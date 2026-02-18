İklim krizi kahve fiyatlarını vurdu: Üretici ülkelerde sıcaklık alarmı

Dünyanın önde gelen kahve üretim merkezleri, iklim krizinin etkisiyle her yıl daha fazla “aşırı sıcak günle” karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar, artan sıcaklıkların hem hasat miktarını riske attığını hem de küresel fiyatları yukarı yönlü baskıladığını belirtiyor.

Üretici ülkelerde sıcak gün sayısı arttı

Bağımsız araştırma kuruluşu Climate Central tarafından yapılan analize göre, 2021-2025 yıllarını kapsayan dönemde küresel kahve üretiminin neredeyse tamamını temsil eden 25 ülkede, iklim değişikliğine bağlı zararlı sıcaklıklar ortalama 47 gün daha uzun sürdü.

Dünya kahve üretiminin yaklaşık yüzde 75’ini karşılayan Brezilya, Vietnam, Kolombiya, Etiyopya ve Endonezya’da ise 30 derecenin üzerindeki gün sayısının ortalama 57 gün arttığı tespit edildi.

“İklim değişikliği kahvemizi tehdit ediyor”

Climate Central Bilimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kristina Dahl, “İklim değişikliği kahvemizi tehdit ediyor. Neredeyse tüm büyük kahve üreticisi ülkeler artık kahve bitkilerine zarar verebilecek, verimi azaltabilecek ve kaliteyi etkileyebilecek daha fazla aşırı sıcak gün yaşıyor.” dedi.

Dahl, bu sürecin yalnızca üretici ülkelerle sınırlı kalmayacağını vurgulayarak, “Bu durum günlük kahvenizin kalitesine ve maliyetine kadar yansıyabilir.” ifadelerini kullandı.

Fiyat artışında birden fazla etken

Climate Central, ABD’nin Brezilya’dan yapılan kahve ithalatına uyguladığı gümrük vergilerinin de geçen yıl fiyatların yükselmesinde etkili olduğunu bildirdi.

Bununla birlikte kuruluş, son dönemde küresel kahve fiyatlarındaki artışta üretim bölgelerinde görülen aşırı hava olaylarının da “en azından kısmen sorumlu” olduğuna dikkat çekti.

Arabica ve Robusta için kritik eşik

Kahve üretimi, belirli sıcaklık ve yağış dengelerine ihtiyaç duyuyor. Climate Central verilerine göre 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklar Arabica türü kahve için “son derece zararlı” Robusta için ise “optimalin altında” değerlendiriliyor. Söz konusu iki tür, dünya kahve arzının büyük bölümünü oluşturuyor.

İklim izleme kuruluşlarının verileri ise son üç yılın, ölçümlerin tutulmaya başlanmasından bu yana kaydedilen en sıcak dönem olduğunu ortaya koyuyor. Bu tablo, kahve üretiminde iklim risklerinin önümüzdeki yıllarda daha da belirginleşebileceğine işaret ediyor.