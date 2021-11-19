İklim kriziyle mücadele zirvesi için geri sayım

İş, kamu, sivil toplum ve akademi dünyasının önde gelen isimleri, iklim değişikliğinin etkilerini masaya yatırarak yeşil dönüşüm eksenindeki hedefleri, engelleri, olası riskleri ve fırsatları ortaya koymak ve bu krize karşı alınması gereken acil aksiyonları tartışmak üzere İklim Değişikliği Zirvesi’nde bir araya geliyor.

Dünya Gazetesi ve Sürdürülebilirlik Akademisi iş birliğinde, 9 Aralık’ta gerçekleşecek olan İklim Değişikliği Zirvesi – COP26 Ardından, iklim değişikliği ile mücadelede çok önemli bir karar anı olan COP26’nın sonuçlarını ve Türkiye’ye yansımalarını “Net Sıfıra Doğru” temasında tüm paydaşlar ile değerlendirecek.

Sürdürülebilir gelecek için iklim değişikliğiyle mücadele kritik öneme sahip

İklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir bir gelecek için kritik öneme sahip. Geri dönüşü olmayan iklim değişikliğini önlemesi için küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılabilmesi gerekiyor. Bunun için de 2030 yılına kadar emisyonların yarıya indirmesi ve 2050 yılına kadar karbon nötr ekonomilerine geçiş yapılması gerekiyor.

Bu açıdan Kasım ayında İskoçya’da yapılacak 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26), dünyada iklim konusunda atılacak adımlar konusunda çok önemli bir tarih. Artık Türkiye’nin de gündeminde olan Paris İklim Anlaşması kapsamında kaydedilen gelişmelerin değerlendirileceği COP26, aynı zamanda iklim değişikliği acil durumuna yanıt vermek için şirketler, kamu ve özel kuruluşlar, akademi, politika yapıcılar ve STK’lar dahil olmak üzere diğer tüm paydaşlar için küresel bir eylem çağrısı.

Zirvede neler konuşulacak?

İş dünyası, kamu, sivil toplum ve akademi dünyasının önde gelen isimlerinin iklim değişikliğin yarattığı ektileri ele alacakları zirvede şu konular konuşulacak: