İklimlendirme sektörü geleceğini ‘çalıştay’da masaya yatırdı

Mehmet Hanifi GÜLEL / ANTALYA



İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği’nin (İSİB), iklimlendirme sektöründeki yol haritasını tayin ve tadil ettiği, stratejisini ve ekonomik gelişmeleri konuştuğu, yıl içinde yaşanan önemli idari ve ticari gelişmeleri İklimlendirme Sektörü Strateji Çalıştayı’nda ele alındı.

İSİB Başkanı Mehmet Şanal’ın ev sahipliğinde yaklaşık 200’ü aşkın sektör paydaşının katılımı ile 14-17 Kasım tarihleri arasında Antalya Cornelia Diamond Hotel’de gerçekleştirilen Sektör Strateji Çalıştayı’nda; gelecek teknolojilerin sektöre etkileri, global iletişim stratejileri, Avrupa Birliği’nin sınırda karbon düzenleme mekanizmasının detayları masaya yatırıldı. Ekonomist ve akademisyen Murat Sağman’ın 2022 yılında küresel piyasalarda ve Türkiye ekonomisinde yaşanacak gelişmeleri katılımcılara aktardığı çalıştayda akademisyen, yazar Emrah Safa Gürkan ise sunumuyla katkı yaptı.

İSİB’in 10’uncu yılını kutladığını ve ortaya koyulan hedeflerin üzerinde bir başarı yakaladıklarını ifade eden Mehmet Şanal, 10 yıl önce 130 üye ile Birlik olarak hareket ederek sektörün ihracatını ve yurtdışı itibarını artırmak hedefi ile çıktıkları bu yolda şu an 2023 üye ile 200’ü aşkın ülkeye 5 milyar doların üzerinde ihracat büyüklüğüne ulaştıklarını söyledi.

Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri haline geldiklerini bildiren Şanal, “Bu yılsonu için koyduğumuz hedefi ekim ayı itibariyle geçtik. Yılı 6 milyar doların üzerinde bir büyüklük ile kapatacağımızı öngörüyoruz. Bununla birlikte ihracatın ithalatı karşılama oranında yüzde 96,1 gibi bir oranı yakalayarak Türkiye için katma değerimizi her geçen gün artırıyoruz.” dedi.

“Ürünlerimizin marka değerini artırmayı hedefliyoruz”

Sektör Strateji Çalıştayı hakkında konuşan Şanal, tüm paydaşlarımızla küresel pazarlarda verimli ve etkili bir satış ve pazarlama stratejisi uyguladıklarını aktardı. Öncelikle 2022 yılında Türkiye’nin dış ticaret büyüklüğünün artarak devam edeceğini öngördüklerini aktaran Şanal, küresel pazarlardaki paylarını artırmak için ihracatçılarla birlikte fuar katılımları, ticari heyet faaliyetleri ve alım heyeti organizasyonları gibi pek çok faaliyeti gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bünyelerinde kurdukları Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ile Ürün Arama Motoruyla entelektüel katma değerimizi de her geçen gün artırdıklarını kaydeden Şanal, “Sektörümüz için ulaşılabilirlik sınırlarını global kapsayıcılık modeline çevirmek adına bir global iletişim stratejisi üzerinde çalışıyoruz. Bu strateji ile beraber sektörün global piyasalarda algı ve itibar yolculuğunu her anlamda bir üst düzeye çıkarabilmeyi ve sektör ürünlerimizin maddi ve marka değerlerini artırabilmeyi hedefliyoruz. Yine çalıştayımızda AB’nin sınırda uygulayacağı karbon düzenleme mekanizmasının sektörümüze etkileri konusunda da ciddi çalışmalar yapıyoruz. Sektörümüzün bu sürece hazır olması için elbirliği ile çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.



Çalıştaya katılım gösteren sektör derneklerinin başkanları da faaliyet gösterdikleri alanlara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kendi sektörlerinde yaşanılan gelişmeleri, önümüzdeki yıl hedefleri ve gelecek döneme dair beklentilerini ifade ettiler.

“Klima santrallerindeki ÖTV sıfırlansın”

Pandemiyle beraber insanlarda taze havayı daha sağlıklı kullanma farkındalığının arttığını kaydeden İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayk Serdar Didonyan, klima santralleri ve split klimaların en önemli ürünleri olduğunu aktardı. Klima santrallerindeki ÖTV’nin sıfırlanması gerektiğini ifade eden Didonyan, devletin bu konuda görmezden gelebileceği bir ÖTV düzeyi bulunduğunu ve buradaki kazançların çok daha fazla olacağını söyledi. Didonyan, 2023 vizonlarının dünya ticaretinden yüzde 1.5 pay almak olduğunu ve 8 ile 8,5 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini söyledi.

“Mevcut olan firmalar talep geldikçe kapasitelerini artırıyor”

Türkiye’de 2 milyondan fazla kombi üretildiğini ve bunun 1 milyondan fazlasının da ihraç edildiğini aktaran Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Özen de, radyatör alanında ise 17 milyon adet üretimin yaklaşık 8 milyonunun ihraç edildiğini söyledi. Yoğunlaşmalı kombilerle beraber son teknolojiyi uygulayabildiklerini bildiren Özen, mevcut olan firmaların talep geldikçe kapasitelerini artırdığını kaydetti. Özen, 81 ilde doğal gazın olması ve İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli gibi ilerde eskiyen cihazların değiştirilmesi iç pazarda sektörü hareketli kıldığını belirtti.

“Avrupa’nın mecburi ürettim üssüyüz”

Soğutma sektörünün öneminde dikkat çeken Soğutma Sanayi İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Karakuş, iklimlendirme sektörünün hacim olarak bu yıl yüzde 22,4 büyüdüğünü aktardı. “İşçilik fiyatlarının ucuzlamasıyla, daha önce Avrupa’nın montaj üssü olduklarını ancak şu an Avrupa’nın mecburi ürettim üssüyüz” diyen Karakuş, “Ülkede istikrar ortamı olursa yatırımlar daha da artar. Şu an yapılan yatırımlar mecburi yatırımlar. İklimlendirme sektörü daha da ilmeyecek ama olması gereken hızda değil.” dedi.

“60’larda olan kapasite kullanım yüzde 70-80’leri bulacak”

Yalıtım sektörünün son 20 yıldır çok ciddi bir atılım içinde olduğunu kaydeden İZODER Başkan Yardımcısı Ertugrul Şen, önümüzdeki yıl karar vericilerin yeni bir takım uygulamaların gündeme almalarıyla birlikte konunun daha da hızlanacağını söyledi. Sektörün ısı, ses, yangın ve su yalıtımıyla ilgili bölümlerin bulunduğunu; Isıtma ve soğutmadan yüzde 50’ye kadar tasarruf edilebildiğini bildiren Şen, “Sektör inanılmaz büyüyor. Şu anda yüzde 60’larda olan kapasite kullanım oranları yüzde 70-80’leri bulacak. 2022’de ciddi bir yatırım olmasa bile 2023’te bekliyoruz.” diye konuştu.

“Sektörü bu yıl yüzde 30 ile büyümede rekor kırıldı”

Sektörlerinin ağırlıklı olarak endüstriyel ve inşaat yatırımların artıkça beraberinde büyüdüğünü ifade eden Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özyıldırım, “Kazan basınçlı kaplar sektörü bu yıl yüzde 30 ile büyümede rekorlar kırıldı. Önümüzdeki yıl zorlu bir yıl öngörüyoruz ama yüzde 10 ile 15 büyüme bekliyoruz. Bu yıl içinde ihracatta yönelik yaptığımız fuar ve B2B çalışmalarıyla önümüzdeki süreçte geri dönüşler bekliyoruz.” dedi.

“Hammadde tedarikindeki sıkıntılar sektörü zorlayacak”

Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Can İşbilen, 2021 yılında sektörün beklentilerini yerine getiren bir yıl olduğunu ifade ederek, “COVID’in getirdiği özel gereksinimlerden dolayı özellikle taze hava cihazları ve havalandırma cihazlarına bir talep arttı. Dünyanın gidişatında iklimlendirme sektörü hep ön plana çıkartıyor. Bölgemizde iklimlendirme alanında yeni yatırımlar artıyor. 2022’den de talep anlamda olumlu geçmesini bekliyoruz. Fakat hammadde tedarikindeki sıkıntılar bizim sektörü zorlayacak gibi duruyor.” dedi.

ISKAV, BIM konusunda Eurovent ile partnerlik anlaşması imzaladı

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) akılı elemanların oluşturulması konusunda vakıf olarak Avrupa’nın en büyük kuruluşları olan Eurovent ile Türkiye’deki partnerlik anlaşmasını yerine getirdiklerini ileten Isıtma Soğutma Klima Eğitim ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yönet, “Şu an BIM’e bir ay önce başladıklarını ve 25 firmanın ürünlerini bu platforma taşınma sürecini iki yılda bitirmeyi planlıyoruz. Firma sayısı önümüzdeki yılarda artarak sürecek. Dünyaya mal satmak ve tasarımların içine ürünler yerleştirmek isteniyorsa, bu akıllı elamanları hazırlayıp herkesin kullanımına sunulması gerekiyor. Bununla enerji, zaman, malzemenin heba edilmemesi gibi konuların önüne geçiliyor.” dedi.

“Yakın gelecekte bina sektörü önemli evrimlere neden olacak”

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Başkan Meriç Sapçı, yakın gelecekte bina sektörünün çok önemli evrimlere neden olacağını belirterek, “Binaların önümüzdeki dönemde çok büyük farkındalık içine sokulacağını görüyoruz, çünkü bir iklim kriziyle karşı karşıyayız. Binalar dünyadaki toplam enerjinin yüzde 30 ile 40 arasında bir tüketime sahip. Karbon emisyonu hedeflerine ulaşılabilmesi için bina içindeki verimliliğin ve sürdürülebilirliğin artması gerektiği ortaya çıkıyor ve bunda bizler çok önemli rol oynayacağımızı görüyoruz. Pandemi ile beraber bizim işimiz olan konulardan birisi olan havalandırmanın çok önemli hale geldiği ortaya çıktı.” dedi.