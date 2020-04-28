İklimlendirme ürünlerinde talep yerli ürünlere kaydı

28 Nisan 2020

Halim ASLAN

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Atasoy, Türkiye’nin 2019 iklimlendirme sektör karnesini açıkladı.

İstatistik sonuçlarına göre, en büyük pazar olan ev tipi klima ve değişken debili klima sistemlerinde (VRF / VRV / VRS) pazarın, önceki yıla göre %30 oranında küçüldüğünü, bu verilerin sektörü oluşturan ana firmaların dağıtım kanallarına yaptıkları toptan satış dataları çerçevesinde belirlendiğini vurgulayan Atasoy, perakende ayağındaki düşüşün ise bu kadar büyük olmadığını söyledi.

Atasoy, "2018’de yaşanan kur dalgalanmaları ile perakende pazarı tam da sıcak sezon içindeyken, ciddi şekilde etkilendi. Bu nedenle dağıtım kanalı stoklarında bulunan ürünlerin önemli bir bölümü 2019 yılına sarktı ve bu ürünlerin etkisi ile 2019 yılı toptan satışları, önceki yıla oranla düşük kaldı" dedi.

Öte yandan, alışveriş merkezleri ve büyük marketlerde yaygın olarak kullanılan çatı tipi paket klimalarda önceki yıla göre üretimde %20’lik artış yaşanırken ithalatın %71 düştüğünü kaydeden Atasoy, dolayısıyla bu grupta talebin, Türk Malı ürünlere kaydığını ve aynı zamanda ihracatın da artmaya başladığını ifade etti.

Fancoil cihazları kamu yatırımlarından etkilendi

Diğer yandan, ağırlıklı olarak kamu binalarında kullanılan fancoil cihazlarının imalat, iç satış ve ihracatında %20’lik düşüş yaşandığını aktaran Atasoy, bu düşüşte, Türkiye’deki kamu yatırımlarındaki küçülmenin etkili olduğunu anımsattı.

Sektörün, klima santrali ürünlerinde oldukça verimli bir yıl geçirdiğini hatırlatan Atasoy, hem imalat, hem iç satış hem de ihracat adetlerinin %35 oranında arttığını, ithal ürün sayısının ise %35 oranında azaldığını ve sektörün yine bu grupta da yerli üretime yöneldiğinin görüldüğünü söyledi.

70 milyar doları aşan dünya klima pazarında, Türkiye’nin hızlı bir teknolojik gelişmeyle, enerji verimliliği standartlarına uygun klimalar ürettiğini ve AB yönetmelikleriyle uyumlu, çevre dostu R-32 gazını kullanmaya başladığını belirten Atasoy, Türkiye’nin pazarda, üretim kapasitesi ile birlikte hem nicelik, hem de nitelik yönünden hızlı bir gelişim gösterdiğini, sektörde yüzde 40’a varan enerji tasarrufu sağlayan A++ enerji sınıfı ve inverter kompresörlü ürünlere olan talebin ciddi şekilde arttığını kaydetti.

1992 yılında kurulan ve 100’ün üzerinde üyesi bulunan İSKİD’in iklimlendirme sektörünü ve klima pazarını geliştirmek için yoğun faaliyetler gerçekleştirdiğini ve kurdukları 15 komisyonla çok yönlü çalışmalar sürdürdüklerini anlatan Atasoy, teknoloji, sağlık, çevre, eğitim ve iç hava kalitesi gibi alanlardaki sosyal sorumluluk projeleriyle de, topluma hizmet ettiklerini, AB’ye uyum sürecinin özellikle çevre ve enerji verimliliği açısından sektördeki teknolojik gelişmelere önemli oranda ivme kazandırdığını sözlerine ekledi.