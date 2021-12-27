İklimlendirmede ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 96,1'e yükseldi

İklimlendirme sektörünün çalışmalarına ve 2022 yılı hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunan İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, ihracattaki artışa dikkat çekti.

Sektör ihracatının Kasım 2020'ye göre yüzde 34,8, 2021’in başından bu yana ise ülke ihracatından aldığı payın yüzde 2,8 olduğunu belirten Şanal, “Ülkemizin ocak-kasım döneminde ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 83,4 iken aynı aylar arasında iklimlendirme sektörü ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 96,1'e yükseldi. Sektörümüz yıl sonu için koyduğu 5 milyar dolarlık ihracat hedefini ekim ayı itibarıyla aştı. 6 milyar dolarlık ihracat barajını ise 22 Aralık'ta geçmiş bulunmaktayız. Firmalarımız tüm coğrafyalarda ihracat atağında." diye konuştu.

Sektörün tüm alt ürün gruplarında ihracatını artırdığına dikkati çeken Şanal, ocak-kasım döneminde satışın en fazla yapıldığı ülkelerin Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve Romanya olduğunu söyledi. Şanal, sektörün kilogram başına ihracat birim fiyatının 4,6 dolar olarak gerçekleştiğini aktararak, "2021'i her çeyrekte rekorlar kırarak tamamlıyoruz. Türk iklimlendirme sektörü tüm paydaşlarıyla hız kesmeden çalışmaya devam ediyor. Dünyanın her coğrafyasında yaptığımız yoğun mesainin karşılığını alıyoruz." ifadelerini kullandı.

İhracatı daha da artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Şanal, bu kapsamda çalışmaları ticaretin yön değiştirdiği ülkelerdeki fırsatları doğru analiz ederek yoğunlaştırdıklarını ve sektörü oluşturan paydaşlarla uyumlu hareket ettiklerini bildirdi.

"209 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdik"

Özellikle klima ve havalandırma alanında dünyanın talep ettiği ürünlere hızlı yanıt verdiklerini dile getiren Şanal, şu değerlendirmede bulundu: "Bekleyen ve süreç içinde askıya alınan tüm yatırımları hayata geçirmeye başladık. Yeni virüs tehditleri, iklimlendirme sistemlerinde yeni dizaynların, yeni ürünlerin ve yüzde 100 taze havalı iklimlendirme sistemlerin kullanımının artacağını gösterdi. Biz de Ar-Ge ve inovasyon vizyonumuzla yeni ürün geliştirme konusunda çalışmalarımıza hız verdik. 209 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdik. Daha önceden sıfıra yakın ihracatımız olan Barbados, Honduras, Gabon, Liberya gibi pazarlara 2021 yılı itibarıyla giriş yaptık."

Şanal, Türk iklimlendirme sektörünün "split klima"daki üretim kapasitesiyle Avrupa'da pazar lideri olduğunu, radyatör ve havlupan ihracatında ise dünya lideri konumunda bulunduğunu aktardı.

Kombi, havalandırma ekipmanları ve esnek hava kanalları üretiminde dünyanın üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Şanal, şöyle devam etti: "Soğutma, tesisat, yalıtım gibi diğer ürün gruplarında da benzer başarıları yakalamayı ve dünya sıralamasında ilk 10'a girmeyi hedefliyoruz. Sektörümüz için ihracatta birinci sırada yer alan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve diğer Avrupa ülkelerinde pazar payımızı daha da artırmak ve sağlamlaştırmak istiyoruz. Bununla birlikte Latin Amerika, Kuzey Afrika, Rusya, Özbekistan ve Azerbaycan üzerine yoğun çalışma yapıyoruz."

Sektörün dijitalleşme çalışmaları, sürdürülebilirlik, çevre duyarlılığı, enerji verimliliği ve üniversite-sanayi iş birliği konularındaki duyarlılığı ve iklim değişikliğiyle mücadelede de ön plana çıktığını belirten Şanal, çevreci ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artıran tasarruflu ürünler ürettiklerini anlattı.

"Türkiye'nin dış ticaret büyüklüğü artarak devam edecek"

AB ülkelerinin karbon salınımını düşürmek için verimlilik değerleri yüksek ürünlerin kullanımını zorunlu hale getirdiğini hatırlatan Şanal, "Özellikle ısıtma alanında yeni nesil çevreci ısı pompası gibi ürünlerin kullanılması teşvik ediliyor. Mümkün olduğunca doğal gaz kaynaklı ısı üreticilerinden uzaklaşmanın hazırlıkları başladı. Bu gelişmeler doğrultusunda Avrupa'daki mevcut pazarımızı korumak için ürünlerimizi yeni kriterlere uygun olacak şekilde yapma çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Sektör olarak yeni tasarımları ve ürünleri sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Şanal, İSİB olarak bu yıl gerçekleştirdikleri etkinliklere de dikkati çekerek, kasımda Antalya'da "Sektör Strateji Çalıştayı" gerçekleştirdiklerini, küresel pazarlarda verimli ve etkili bir satış ve pazarlama stratejisi üzerine konuştuklarını söyledi.

Gelecek yıl Türkiye'nin dış ticaret büyüklüğünün artarak devam emesini öngördüklerini vurgulayan Şanal, şunları kaydetti: "Küresel pazarlardaki payımızı artırmak için ihracatçılarımızla fuar katılımları, ticari heyet faaliyetleri ve alım heyeti organizasyonları gibi pek çok faaliyeti gerçekleştirirken bünyemizde kurduğumuz Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ve Ürün Arama Motoru ile entelektüel katma değerimizi de artıracağız. Sektörümüz için ulaşılabilirlik sınırlarını global kapsayıcılık modeline çevirmek için bir 'Global İletişim Stratejisi' üzerinde çalışıyoruz. Bu stratejiyle sektörün global piyasalarda algı ve itibar yolculuğunu her anlamda bir üst düzeye çıkarabilmeyi, ürünlerimizin maddi ve marka değerlerini artırabilmeyi hedefliyoruz. AB'nin karbon düzenleme mekanizmasının sektörümüze etkileri konusunda çalışmalar yapıyoruz. Sektörümüzün sürece hazır olması için çalışıyoruz. Salgın sebebiyle ara verdiğimiz fuar katılımlarımıza 2022'de tekrar başlayacağız. Sene boyunca 20'ye yakın fuara katılım sağlayacağız. Sektörün en önemli fuarlarından biri olan ve mart ayında Milano'da düzenlenecek Mostra Convegno Expocomfort'ta da birliğimizin girişimleriyle Türkiye 'partner ülke' olacak. Sektörümüzün yeni dönemde tüm dünya için üstlendiği görev konusunda hepimiz çok bilinçliyiz. Dünyanın havasını değiştirmek için var gücümüzle çalışacağız."