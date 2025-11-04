İklimlendirmenin 2026 ihracat hedefi 8.1 milyar dolar

Mehmet Hanifi GÜALEL

ANTALYA

İklimlendirme sektörü 2026 yılı hedeflerini An­talya’da açıkladı. Son 4 yılda yüzde 15 büyüme ger­çekleştiren sektör, yeni dö­nemde de ihracatını artırma­yı hedefliyor. Önümüzdeki yıl yüzde 8 büyüme ve 8.1 milyar dolar ihracat hedefledikle­rini belirten İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Başkanı Mehmet Şa­nal, yeni dönemde hedef pa­zarlarının ABD ve Avustural­ya’yı belirlediklerini aktardı.

“Bu yıl 7.5 milyar dolara ulaşacağız”

Çalıştayın açılış konuşma­sında konuşan Şanal, iklim­lendirmede dış ticaret fazlası veren bir sektör olmayı hede­fiyle hareket ettiklerini kay­detti. Ancak ihracatlarının son 4 yılda yüzde 15 arttığı­nı, ithalatlarının ise yüzde 28 oranında arttığına vurgu ya­pan Şanal, “Bu yıl ki ihracat hedefimiz 7.8 milyar dolardı ama yüzde 3,5 büyüme ile 7.5 milyar dolarla kapatmayı ön­görüyoruz. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 96’lar­dan yüzde 80’lere kadar geri­ledi. Sektörümüzün en büyük alt grubu ‘tesisat malzemele­ri’ ihracattan yüzde 46,47 pay alıyor. Dünya iklimlendirme sektörünün küresel büyük­lüğü ise 604 milyar dolar bü­yüklüğünde. Dünya pazarın­dan aldığımız pay ise yüzde 1,37 yer alıyor. Bizim hedefi­miz ise global ihracattan yüz­de 1,5 pay almak. Globalde ih­racatta ise Çin ilk sırada var. Küresel iklimlendirme ihra­catının yüzde 22.92’sini Çin yapıyor. İthalatın zirvesinde ise ABD var ve toplam itha­latın yüzde 16,05’ini yapıyor” dedi.

Sektör ABD’ye odaklanacak

İSİB olarak fuar, ticaret heyeti, milli katılım ve alım heyetleri düzenlediklerine dikkat çeken Şanal, en son ISK-SODEX Fuarı’na 61 ül­keden 300’den fazla katılım­cıyla B2B görüşmeler yaptık­larını aktardı. Önümüzdeki yıl da aynı şekilde alım heyet­leri ve fuar katılımları plan­ladıklarını ifade eden Şanal, “2026 yılında bizim hede­fimiz yüzde 8’lik büyüme ve 8.1 milyar dolar ihracat yap­mayı planlıyoruz. Özellikle fiyat rekabetinin daha az ol­duğu ülkelere odaklanacağız. Bu pazarlardan biri de Ame­rika yer alıyor. Önümüzdeki yıl sektör olarak ABD’ye en az iki tane ticaret heyet düzen­lemeyi hedefliyoruz. ABD pa­zarında yer almamız lazım ve iklimlendirme sektöründe en büyük ithalatı yapan ülke ko­numunda. Fakat oradaki şart­lar ve koşullar da Trump’ın kararlarına göre haftalık ve­ya aylık değişiyor. Ama o pa­zarda olmamız lazım. Küresel pazardaki yüzde 1.5 pay hede­fi doğrultusunda o pastadan dilimler almalıyız. Bu nokta­da da sektörde belli bir altya­pıya sahip olan firmalarımı­zı ilk etapta Texas bölgesinde ticari heyetlere başlayacağız” diye konuştu.

Uzak pazarlar radarda

Bir diğer hedef pazarının ise Avustralya pazarından pay almak olduğunu bildiren Şanal, ihracatta uzak lokasyonlara gitmeleri gerektiğini vurguladı. Şanal, bu sene içinde yoğun faaliyetler yaparak hedef pazarların pastasında pay almak istediklerini vurguladı. Çalıştayında sektör ile bir araya gelerek tüm verileri ölçmeye çalıştıklarına değinen Şanal, “Burada bir araya gelerek bizim göremediğimiz değişik fikirler ve bilgiler çıkıyor. Ortak akılla el ele vererek güç birliği içinde farklı ülkelere gitmek gerekiyor. Bu doğrultuda 2026 yılı için belirlediğimiz 8.1 milyar dolarlık hedefimiz gerçekçi olur. Tabii süreç içinde de 2026 yılında politik gelişmeleri görmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Çalıştayda konuşan ekonomist Dr. Ali Orhan Yalçınkaya, ‘Dünya ve Türkiye Ekonomisine Bakış’ isimli sunumu gerçekleştirdi. Dünyada belirsizliğin artık bir norm haline geldiğini aktaran Yalçınkaya, iktisadi belirsizlikler, politik belirsizlikler, ticari belirsizlikler döneminden geçildiğini söyledi. Dünya ekonomisinde yavaşlama sinyallerinin görüldüğünü söyleyen Yalçınkaya, sadece ABD’nin istisna olduğunu belirtti.