İklimlendirmenin 2026 ihracat hedefi 8.1 milyar dolar
İklimlendirme sektörü, 2026 yılı ihracat hedefini yüzde 8 büyümeyle 8.1 milyar dolar olarak belirledi. Sektörün son 4 yıldır yüzde 15 büyüdüğünü ve bu yıl 7.5 milyar dolar ihracat ile kapatmayı hedeflediklerini kaydeden İSİB Başkanı Mehmet Şanal, yeni dönemde hedef pazarların ABD ve Avustralya olduğunu söyledi.
Mehmet Hanifi GÜALEL
ANTALYA
İklimlendirme sektörü 2026 yılı hedeflerini Antalya’da açıkladı. Son 4 yılda yüzde 15 büyüme gerçekleştiren sektör, yeni dönemde de ihracatını artırmayı hedefliyor. Önümüzdeki yıl yüzde 8 büyüme ve 8.1 milyar dolar ihracat hedeflediklerini belirten İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Başkanı Mehmet Şanal, yeni dönemde hedef pazarlarının ABD ve Avusturalya’yı belirlediklerini aktardı.
“Bu yıl 7.5 milyar dolara ulaşacağız”
Çalıştayın açılış konuşmasında konuşan Şanal, iklimlendirmede dış ticaret fazlası veren bir sektör olmayı hedefiyle hareket ettiklerini kaydetti. Ancak ihracatlarının son 4 yılda yüzde 15 arttığını, ithalatlarının ise yüzde 28 oranında arttığına vurgu yapan Şanal, “Bu yıl ki ihracat hedefimiz 7.8 milyar dolardı ama yüzde 3,5 büyüme ile 7.5 milyar dolarla kapatmayı öngörüyoruz. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 96’lardan yüzde 80’lere kadar geriledi. Sektörümüzün en büyük alt grubu ‘tesisat malzemeleri’ ihracattan yüzde 46,47 pay alıyor. Dünya iklimlendirme sektörünün küresel büyüklüğü ise 604 milyar dolar büyüklüğünde. Dünya pazarından aldığımız pay ise yüzde 1,37 yer alıyor. Bizim hedefimiz ise global ihracattan yüzde 1,5 pay almak. Globalde ihracatta ise Çin ilk sırada var. Küresel iklimlendirme ihracatının yüzde 22.92’sini Çin yapıyor. İthalatın zirvesinde ise ABD var ve toplam ithalatın yüzde 16,05’ini yapıyor” dedi.
Sektör ABD’ye odaklanacak
İSİB olarak fuar, ticaret heyeti, milli katılım ve alım heyetleri düzenlediklerine dikkat çeken Şanal, en son ISK-SODEX Fuarı’na 61 ülkeden 300’den fazla katılımcıyla B2B görüşmeler yaptıklarını aktardı. Önümüzdeki yıl da aynı şekilde alım heyetleri ve fuar katılımları planladıklarını ifade eden Şanal, “2026 yılında bizim hedefimiz yüzde 8’lik büyüme ve 8.1 milyar dolar ihracat yapmayı planlıyoruz. Özellikle fiyat rekabetinin daha az olduğu ülkelere odaklanacağız. Bu pazarlardan biri de Amerika yer alıyor. Önümüzdeki yıl sektör olarak ABD’ye en az iki tane ticaret heyet düzenlemeyi hedefliyoruz. ABD pazarında yer almamız lazım ve iklimlendirme sektöründe en büyük ithalatı yapan ülke konumunda. Fakat oradaki şartlar ve koşullar da Trump’ın kararlarına göre haftalık veya aylık değişiyor. Ama o pazarda olmamız lazım. Küresel pazardaki yüzde 1.5 pay hedefi doğrultusunda o pastadan dilimler almalıyız. Bu noktada da sektörde belli bir altyapıya sahip olan firmalarımızı ilk etapta Texas bölgesinde ticari heyetlere başlayacağız” diye konuştu.
Uzak pazarlar radarda
Bir diğer hedef pazarının ise Avustralya pazarından pay almak olduğunu bildiren Şanal, ihracatta uzak lokasyonlara gitmeleri gerektiğini vurguladı. Şanal, bu sene içinde yoğun faaliyetler yaparak hedef pazarların pastasında pay almak istediklerini vurguladı. Çalıştayında sektör ile bir araya gelerek tüm verileri ölçmeye çalıştıklarına değinen Şanal, “Burada bir araya gelerek bizim göremediğimiz değişik fikirler ve bilgiler çıkıyor. Ortak akılla el ele vererek güç birliği içinde farklı ülkelere gitmek gerekiyor. Bu doğrultuda 2026 yılı için belirlediğimiz 8.1 milyar dolarlık hedefimiz gerçekçi olur. Tabii süreç içinde de 2026 yılında politik gelişmeleri görmemiz lazım” şeklinde konuştu.
Çalıştayda konuşan ekonomist Dr. Ali Orhan Yalçınkaya, ‘Dünya ve Türkiye Ekonomisine Bakış’ isimli sunumu gerçekleştirdi. Dünyada belirsizliğin artık bir norm haline geldiğini aktaran Yalçınkaya, iktisadi belirsizlikler, politik belirsizlikler, ticari belirsizlikler döneminden geçildiğini söyledi. Dünya ekonomisinde yavaşlama sinyallerinin görüldüğünü söyleyen Yalçınkaya, sadece ABD’nin istisna olduğunu belirtti.