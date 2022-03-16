İKMİB Başkan adayı Tayfun Koçak, projelerini açıkladı

Kimya sektörünün çatı STK'sı nisan ayında yeni başkanını ve yönetimini seçmeye hazırlanıyor. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkan adayı Tayfun Koçak, 7 nisanda yapılacak seçimler öncesinde projelerini açıkladı. Koçak ve yönetim ekibi, göreve gelmeleri halinde hayata geçirecekleri projelerin detaylarını aktardı.

10 hedef ülkede pazarlama ofisleri

Sektörün önünü tıkayan bir yönetime karşı çözüm üretebilmek için gönüllü olduklarını söyleyen Tayfun Koçak, projelerini şöyle sıraladı:

"İlk etapta Amerika Birleşik Devletleri, Panama, Şili, İngiltere, Güney Afrika, Kenya, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam, Hong Kong ve Endonezya’da, sonrasında da üyelerimizle birlikte belirleyeceğimiz ilave ülkelerde, sadece kimya sektörü çalışmalarına yönelik ofisler açıyoruz. Bu ofisler kanalıyla pazardaki rakip ürünleri, sektördeki gelişmeleri inceleyecek, potansiyel alıcılar ile iletişimi sağlayarak tüm üyelerimiz ile paylaşacağız.

Diğer yandan son yıllarda önemi artan B2B organizasyonlarını her bir sektörümüz için uygulamaya alacak ve yıl içerisinde her sektörümüz için artan sayıda organizasyon gerçekleştireceğiz. Tüm organizasyonlarımızda ön finansman sağlayarak üyelerimizin devlet desteklerinden peşin olarak faydalanmalarını sağlayacak, belirli pazarlar için özel ilave teşvikler uygulayacağız. Bize göre kimya sektörümüzün genelini ve boya, ambalaj, inşaat malzemeleri, plastik, kozmetik, medikal gibi diğer tüm alt sektörlerimizi yılda bir veya en fazla 2 yurt dışı fuar ve yurtdışı heyetle tanıtmak yetmez.

Bu nedenle '360°' pazarlamaya geçiyoruz. Stratejimizi ve hedef pazarlarımızı birlikte belirledikten sonra fuarlar ve yurtdışı heyetlerini çok daha nitelikli hale getireceğiz. Tek seferlik ve devamı olmayan faaliyetler yerine içine yurtdışı basın, sosyal medya ve şimdiye kadar denenmemiş farklı kanalları kullanarak iletişimimizi etkinleştireceğiz. Rakiplerimizden daha kaliteli ve daha uygun koşullarda üretiyoruz, hep birlikte gücümüzü, Türk Kimya sektörümüzü tüm dünyaya tanıtacağız."

'Kimya istihbarat merkezi'

Koçak'ın yeni dönem hedefleri arasında 'İhracatçı İlişki Yönetim Platformu', e-ihracat departmanı ve 'Kimya İstihbarat Merkezi' gibi projeler de yer alıyor. Tayfun Koçak şöyle konuştu: İhracatımızı artırabilmek ve yeni pazarlara girişimizi kolaylaştırabilmek için Avrupa, Amerika ve Asya’da uluslararası fuarlara katılım sağlasak da Latin Amerika ve Afrika gibi farklı pazarlarda nitelikli fuarların olmayışı bir dezavantaj. Bu durumu avantaja çevireceğiz ve kendi fuarlarımızı yurt dışında düzenleyerek daha uygun koşullarda, daha etkin bir şekilde ihracatçılarımızı yeni pazarlarla tanıştıracağız. 'EX-CRM' olarak adlandırdığımız 'İhracatçı İlişki Yönetim Platformu’ ise sektörümüze katma değer yaratacak bir başka projemiz.

Öte yandan e-ticaret günümüzün yıldızı ve giderek tüm pazarlarda payını daha da artırıyor. Ancak teknik düzenlemelerden üyelerimizin eğitimine kadar önümüzde atacağımız birçok adım var. Öncelikle e-ihracat için özel bir birim kuracak, ardından yurtdışı e-pazaryerleri ile ortak anlaşmalara imza atacağız. Yurtdışı ortak dağıtım noktaları oluşturarak e-ihracatın daha çok firmamızca kullanılmasına çalışacağız. Bize göre bilgi en büyük eksiklik. Çoğu firmamızın maliyetler nedeniyle yurt dışındaki pazarlarla ilgili raporları alamadığını ve müşteri istihbaratını yapamadığını biliyoruz. Ticaret Bakanlığı tarafından İhracatçı Birliklerine çok büyük oranda destek hakkı verilmişken bu tarz raporların üyelerimizle paylaşılmaması düşündürücü. 4 yıl daha kaybetmeyeceğiz. Araştırma konusunda yetkin profesyonel kuruluşlara her yıl 50 sektörel ülke raporu hazırlatarak üyelerimizle paylaşacağız."

"Yurtdışı ilişkilerimizi geliştireceğiz"

Yeni dönem projeleri arasında sektörün yurt dışı ilişkilerini canlandırmak da olduğunu kaydeden Koçak, "Yıllık 25 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip olmak ne kadar övünülesi bir durum ise İKMİB gibi bir birliğin hiçbir yurtdışı sektörel dernekle yönetim düzeyinde ilişkisinin olmaması aynı derece üzücü. Biz süratle tüm sektörel derneklerimiz ile bir araya gelerek yurtdışı ilişkilerimizi geliştireceğiz. Global düzeyde kimya sektörünü ilgilendiren konuların tartışıldığı masada İKMİB olarak bizler de olacağız. Son yıllarda ihtiyacı artan nitelikli eleman konusunda meslek okulları ve üniversiteler ile işbirliğinde ortak projeler kurguluyoruz. Hem mavi hem de beyaz yakalı eleman ihtiyacımızı çözüme kavuştururken mevcut personellerimizin eğitimi ile niteliklerini geliştirmeyi planlıyoruz.

Bir diğer önemli nokta da sektörümüz için kritik önem arz eden teşvik meselesi. Ticaret Bakanlığımız tarafından ihracatın geliştirilmesi, Türk ürün ve markalarının tanıtımı konusunda birçok destek varken üyelerimizin sadece fuar desteklerinden faydalanmasını, başvurularında prosedürlere takılarak sorun yaşamasını kabul etmiyoruz. Teşvikleri hem basitleştirecek hem de başvuru süreçlerini hizmet odaklı iyileştireceğiz. 2022 yılına geldiğimiz bu günlerde halen web sayfasının İngilizce versiyonu bulunmayan İKMİB’i biz dijitale taşıyacağız. Tüm başvurularınızı dijital kanallardan görebileceğiniz, mobil kanalları da içine alan bir iletişim altyapısı ile hem üyelerimize hem de yurt dışındaki alıcılara daha etkin bir şekilde hizmet vereceğiz." diye konuştu.