İKMİB Başkanı Pelister: Ekonomi, yıla güçlü ve pozitif bir başlangıç yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Türkiye’nin 2021 yılı ilk çeyrek büyüme verilerini değerlendiren İKMİB Başkanı Adil Pelister, Türkiye ekonomisinin yüzde 7’lik bir büyümeyle yıla güçlü ve pozitif bir başlangıç yaptığını belirtti.

“İlk çeyrekte beklentileri aşan bir büyüme başarısı gösteren ülkemizin yılı da yüzde 5 civarlarında pozitif bir büyüme ile tamamlaması öngörülüyor” diyen Pelister, Gerek öncü göstergeler gerekse tarihi rekorlar kıran ihracat verileri bize büyüme yönünde olumlu bir işaret vermişti. Net ihracatın büyümeye katkısının yüzde 1,1 puan olduğunu görüyoruz. Ayrıca sanayi sektörü ilk çeyrekte yüzde 11,7 büyürken, imalat sanayi sektöründe ise büyüme yüzde 12,2 oldu. 27 sektöre ham madde ve yarı mamul veren kimya sektörümüz ise hem üretimde hem de ihracatta güçlü bir performans gösteriyor. Kimya sanayinin kapasite kullanımı ilk çeyrekte yüzde 75,35 ile genel imalat sanayi kapasite kullanım oranından bir miktar daha yüksek oldu." bilgilerini verdi.

“Öncelikli yatırımların bir an evvel başlamasına ihtiyaç duyuyoruz”

Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olan kimya sektörünün ilk çeyrekte gerçekleştirdiği 5,31 milyar dolarlık ihracat ile yüzde 14 büyüdüğünü kaydeden Pelister, şunları söyledi: "Sektörümüzün ikinci çeyrekte de bu ivmeyi devam ettireceğini, nisan ayında yaptığımız 2,16 milyar dolarlık rekor ihracat rakamından görüyoruz. İhraç pazarlarımızdaki toparlanma ve talep artışı ile birlikte ülkemizde de aşılamanın hızlanmasıyla bu güzel sonuçları istikrarlı devam ettirebilmeyi ümit ediyoruz. Diğer yandan kimya sektörü ham madde bakımından yüzde 70 dışa bağımlı bir sektör olduğu için ülkemizde yapılacak petrokimya gibi öncelikli yatırımların da bir an evvel başlamasına ihtiyaç duyuyoruz. Yerli ve milli üretime öncelik verilmesi, yüksek katma değerli ürün üretimine geçilmesi ve firmalarımızın ölçek büyütmesi sektörümüzün geleceği açısından büyük önem taşıyor. İhracatçı firmalarımız ham madde fiyatlarının yüksekliğinden dolayı ek sermayeye ihtiyaç duyabiliyorlar. Dolayısıyla firmalarımıza uygun kredi faizleri ile finansa ulaşmada kolaylık sağlanması, kredi ödemelerinin ve borçlarının ertelenmesi, Geri Kazanım Katılım Payı Beyanname süresinin uzatılması veya ertelenmesi gibi destekler sunulması gerektiğine inanıyoruz. Salgın sonrası dönemde daha çok çalışarak üretmeye ve ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz.”