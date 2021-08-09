İKMİB ve fonbulucu, kimya girişimleri için güçlerini birleştirdi

Türkiye’de ‘Paya Dayalı Kitle Fonlamasını’nı hayata geçiren fonbulucu ile İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) güçlerini birleştirdi.

İmzalanan protokolle, Ticaret Bakanlığı onayında TÜBİTAK desteğiyle 2011 yılından bu yana İKMİB tarafından düzenlenen Ar-Ge Proje Pazarı çerçevesinde seçilecek 36 girişim, yatırımcılarla buluşma şansı elde edecek ve uygun bulunmaları halinde platformda Paya Dayalı Kitle Fonlaması ile yatırım turuna çıkmak için gerekli destekleri alacak.

İşbirliği kapsamında, kurulacak Yatırım Komitesince yatırım turuna çıkmaya uygun bulunan her bir girişime fonbulucu Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Yıldız ve diğer uzmanlarca sisteme ve kampanya işleyişine ilişkin eğitim verilecek.

Ulusal ve uluslararası yatırımcılarla görüşme fırsatı

Ayrıca fonbulucu, girişimlerin ticarileştirilmesine destek olunması amacıyla arz edilen paylardan ‘fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan nitelikli yatırımcı olarak pay alacak. Seçili girişimlerin kampanyaları süresince ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanabilmesi için girişimciler ulusal ve uluslararası yatırımcılarla görüşme fırsatı da yakalayacak. Girişimlerin fonbulucu da kampanya yapmaları, kampanya yürütmeleri ve sonuçlandırma aşamalarının tamamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanarak yürürlüğe giren Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği ve ilgili SPK mevzuatı hükümleri uygulanacak.



Kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı, Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmak ve üniversite-sanayi-kamu-girişimci iş birliği ile yüksek katma değerli üretimi, dolayısıyla ihracatı artırmak amacıyla düzenleniyor. “İlaç”, “Medikal”, “Boyalar ve Yapıştırıcılar”, “Plastik ve Kauçuk”, “Kozmetik-Sabun ve Temizlik Ürünleri” ve “Temel Kimyasallar” olmak üzere 6 kategoride başvurulabilen etkinlik, geçen 9 yıllık süreçte bin 100’ün üzerinde proje başvuruş alırken, toplamda 1 milyon 756 bin TL ödül dağıttı.

Son başvuru: 15 Ekim

fonbulucu Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Yıldız, İKMİB ile işbirliklerinin kimya konusunda faaliyet yürüten girişimciler için büyük bir fırsat olduğunu, Paya Dayalı Kitle Fonlama sistemi ile de bu girişimlerin ihtiyaç duydukları finansmana erişim kolaylığı sağlanacağını söyledi.

Özellikle ticarileşme ve ihracat konusunda yapılan çalışmaların çok önemli olduğunu belirten Yıldız, “Girişimciler www.kimyaargeprojepazari.com adresinden 15 Ekim 2021 tarihine kadar başvuru yapabilirler. İKMİB tarafından titizlikle yürütülecek değerlendirme çalışmalarının ardından 27 Kasım 2021 tarihinde ise seçilen girişimler yine İKMİB tarafından açıklanacak.” dedi.