İKO Başkanlığı’nı yeniden Mustafa Atayık kazandı

İstanbul Kuyumcular Odası'nın (İKO) 20. Olağan Genel Kurul toplantısı, sektör temsilcilerinin yoğun katılımı ile Gazeteciler Cemiyeti’nde gerçekleştirildi.

İKO'dan yapılan açıklamaya göre, divan başkanlığını İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, başkan vekilliğini Minas Arslan ve katip üyeliklerini Ayhan Torsun, Tavit Damla ve Oktay Yılmaz’ın üstlendiği genel kurulda mevcut başkan Mustafa Atayık ve Birlik Grubu ile Norayr İşler ve Gerçek İş Grubu yarıştı.

Demokratik bir atmosferde gerçekleşen seçimde Mustafa Atayık, büyük bir oy farkıyla yeniden seçilerek güven tazeledi. Genel Kurulda toplam 8 sandıkta 707 oy kullanıldı. Mustafa Atayık ve Birlik Grubu 516 oy, Norayr İşler ve Gerçek İş Grubu ise 183 oy aldı, 8 oy da geçersiz sayıldı.

“Hepimiz, biriz ve beraberiz”

Mustafa Atayık, sonuçların açıklanmasından sonra “Hepimiz biriz, beraberiz ve birlikte olmaya devam edeceğiz.” mesajını verdi. Seçimleri bir "hizmet yarışı" olarak niteleyerek rakibi İşler’e teşekkür eden Atayık, konuşmasında şunları kaydetti: “Birlik Grubu’ndaki tüm arkadaşlarımızın da emeklerine sağlık, çok özverili çalıştılar. Birlik Grubu’muzun içinde Kapalıçarşı, Kuyumcukent, Nuruosmaniye, Cağaloğlu ve tüm ilçelerimizden arkadaşlarımız var. Şimdi, sorumluluklarımız daha da arttı. Sektörün sorunlarını hızla çözmeye çalışacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hepimiz biriz ve beraberiz, beraber olmaya da devam edeceğiz; çünkü birlikten kuvvet doğacak. Bu seçimin sonucu, kuyumculuk camiasına, Kapalıçarşı, Kuyumcukent, tüm ilçelerimize, İstanbul ve Türkiye’ye hayırlı olsun."

İKO Başkanı Atayık, yeni dönemde yapacakları çalışmaları, kuyumculuk için gerekli olan yasal çalışmaları tamamlamak, soygun, hırsızlık ve gasp girişimlerine yönelik caydırıcı yasal düzenleme, kamu nezdinde sektör tanımının yapılmasını sağlamak ve esnaf-sanatkarların geleceğe taşınması amacıyla gerekli olan koruma şemsiyesini oluşturmak olarak sıraladı.

En öncelikli gündemlerinin ise Altın Esaslı Muhasebe Sistemi’ni çıkarmak olacağını belirten Atayık, ‘Altın Muhasebesi’ni’ çıkarttıkları günü ise sektör olarak ‘Kuyumcular Günü’ ilan edeceklerini bildirdi.