İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez: İhracatçılar kur ve enflasyon farkından şikâyetçi

Ekonomist Mahfi Eğilmez, ihracatla ilgili son gelişmeleri değerlendirdiği yazısında, Türk ihracatının son iki yılda hız kesmiş olsa da artış eğilimini sürdürdüğünü vurguladı.

Eğilmez, TÜİK verileriyle hazırladığı grafikte, ihracatın geçen yıllarda yaşanan olumsuz koşullara rağmen artmaya devam ettiğini belirtti. Ancak ihracatçıların, döviz kuru ile enflasyon arasındaki fark nedeniyle maliyetlerinin arttığını ve bu durumun şikâyetlere yol açtığını ifade etti.

Kur artışı enflasyonun gerisinde

Eğilmez, son iki yılda kur artışının enflasyonun gerisinde kaldığını, bu nedenle ihracatçının üretim maliyetlerinin arttığını, ancak elde ettiği getirilerin yeterli olmadığını dile getirdi.

Yerli girdilerdeki maliyet artışının %58,5 seviyelerine çıktığı 2024’te, döviz kurunun ise sadece %38 arttığına dikkat çeken Eğilmez, bu dengesizliğin ihracatçılar arasında yakınmalara yol açtığını belirtti.

İhracat rakamları gerçek büyüklüğü yansıtmayabilir

Eğilmez ayrıca, TÜİK’in ihracat verilerinin geçtiğimiz yıllarda yapılan ticaret sistemi değişikliğiyle birlikte, bazı kalemlerin çifte sayılmasına neden olabileceğini, bu durumun ihracat rakamlarının gerçek büyüklüğünü yansıtmayabileceğini öne sürdü.