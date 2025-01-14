İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez'den 2025 cari açık tahmini! 'Pek mümkün değil...'

Ünlü iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, kendisine ait blog sayfasında 'Cari Açık Sorunu Bitti mi?' başlıklı bir yazı kaleme alarak Türkiye'nin cari açığına değindi.

Cari açığın Kasım 2023 – Kasım 2024 döneminde 7,4 milyar dolar geldiğini, geçen yılın aynı döneminde rakamın 38,7 milyar dolar olduğunu anımsatan Eğilmez, cari açıktaki gerilemede başlıca üç gelişmenin etkili olduğunu ifade etti.

Bunları 'ihracat artışı', 'ithalatta gerileme' ve 'turizm gelirlerinin artması'yla örneklendiren Eğilmez, Türkiye’ye bu dönemde gelen doğrudan yabacı sermaye yatırımının 9,6 milyar dolar olduğunu, Türklerin yurt dışına yaptığı doğrudan yatırım tutarın 5,8 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Eğilmez şunları yazdı: "Sonuç olarak Türkiye 2024 yılını cari açığın düşürülmesi açısından başarılı geçirmiştir. Ne var ki bu başarı ihracatın ve turizm gelirlerinin artmasının yanı sıra büyümenin feda edilmesinin, petrol fiyatlarının önceki yıla göre artmaması hatta az da olsa düşük seyretmesinin ve altın ithalatının kısıtlanmasının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 2025 yılında cari açığın bu şekilde sürdürülmesi pek mümkün görünmüyor."