İktisatçı Mahfi Eğilmez: Faiz indiriminde çok sert gidilmemeli

Merkez Bankası bu ay politika faizini yüzde 50'de sabit tutarken, paylaştığı metinde aralık ayında faiz indiriminin olabileceğine yönelik sinyal vermişti.

CNBC-e canlı yayınında indirim sürecini değerlendiren iktisatçı Mahfi Eğilmez, faizin yüzde 50'den yüzde 47,5'e 2,5 puan düşmesinin 'sıkı duruş' anlamına geleceğini dile getirid.

"10 puan indiririm derseniz iş değişir. Benim beklentim enflasyonun daha hızlı inmesiydi" diyen Eğilmez, enflasyonun yüzde 46-47'lere inmesi durumunda makul bir indirim yapılabileceğini kaydetti.

Eğilmez şöyle devam etti: "Çok sert gitmemek lazım. Yine verilere bakılarak yapılması lazım. Reel sektör de indirimi çok istiyor. Sanki aralıkta olmazsa da ocakta indirim yapılacak gibi. 2-2,5 puanı geçmemek lazım. Bunu yaparken Merkez Bankası'nın asgari ücretle ilgili bir fikir oluşacaktır."

2025 asgari ücreti kaç lira olacak?

Eğilmez, halihazırda 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücrete dair de tahminde bulundu.

Eğilmez şunları söyledi: "Enflasyonu ücret üzerinden çözmeye çalışıyoruz. Şu an asgari ücrette yüzde 30-35 olası gözüküyor. Her şeyi 35'e göre ayarlasaydık, yeniden değerlemeyi de yüzde 35 yapacağız diyebilirdik. Ama şimdi yüzde 43,93 oldu. Emek sahiplerine haksızlık olacak. Ücreti enflasyon kadar artırdığın zaman eski pozisyonuna getirmiş oluyorsun."

Eğilmez'in tahmini gerçekleşirse asgari ücret 22 bin 950 TL olacak.