İktisatçı Mahfi Eğilmez: "Rezervlerin artıda olması tek başına başarı göstergesi değil"

Ekonomist Mahfi Eğilmez, CNBC-e kanalında Türkiye'nin ekonomik görünümünü değerlendirirken dikkat çeken tespitlerde bulundu. Eğilmez’e göre, "Swap hariç tutulduğunda Türkiye'nin döviz rezervleri geçmiş yıllara göre hâlâ pozitif seyrediyor. Ancak bu görünüm yanıltıcı olabilir. Zira rezervlerde sürekli bir azalma yaşanıyor. Bu da, kalıcı bir toparlanmadan ziyade geçici bir rahatlama izlenimi veriyor" dedi.

Eğilmez, “-60 milyar dolarlık negatif rezervden bu noktaya geldik ancak bu süreçte rasyonel politikalardan uzaklaşıldığını unutmamak gerekir” diyerek, son bir yılda uygulanan politikaların rasyonellik iddiasına rağmen sonuçların hâlâ yetersiz olduğunu vurguladı. Rezervlerin artıda olmasının ise tek başına başarı göstergesi olmaması gerektiğini belirtti.

"Çoklu organ yetmezliği"

Öte yandan, Türkiye ekonomisinin yalnızca bir değil birçok sorunla karşı karşıya olduğunu belirten Eğilmez, durumu “çoklu organ yetmezliği” olarak tanımladı. Diğer ülkelerin yalnızca enflasyon ya da büyüme gibi tekil sorunlarla mücadele ettiğini hatırlatan uzman isim, Türkiye’de ise hem enflasyonun hem büyümenin hem de cari açığın aynı anda sorun teşkil ettiğine dikkat çekti.

Eğilmez, "Bütçe açığının derinleşmesi, büyümenin yavaşlaması ve işsizlik oranlarının belirsizliği, ekonomik istikrarı tehdit eden başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor" dedi. Eğilmez, bu çoklu yapısal sorunların aynı anda çözülmesinin kolay olmadığını ancak önceliğin enflasyonla mücadeleye verilmesi gerektiğini ifade etti.