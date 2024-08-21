İktisatçı Mahfi Eğilmez'den faiz indirimi mesajı

Duayen iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, ekonomide son gelişmeleri CNBC-e canlı yayınında Son Baskı programında değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizi yüzde 50'de bırakmasına ilişkin konuşan Eğilmez şunları söyledi:

* Doğru bir karar, bu dönem henüz faiz indirme dönemi değil. Enflasyonda düşme eğilimi baz etkisiyle oluşan bir iniş. Henüz yeterli değil. Ağustos verisi eylül ayında gelecek. Enflasyon 50-51'lere inecek büyük ihtimalle. Eylül verisi gelince 50'nin de altına ineceğiz muhtemelen. Bunları gördükten sonra faiz indirimini düşünmek lazım. Ekim daha mantıklı olabilir.

Fiyatların değer ölçme niteliği kayboldu

* Fiyatların değer ölçme niteliği kayboldu. 2000 öncesinde de böyle bir şey yaşadık. Anlamıyorduk olayı. Sadece konu enflasyon değil. değerlerin yerine oturması meselesi de karşımızda var. Kıyaslama ölçülerimiz kayboldu.

Carry trade'i ne kadar taşıyabiliriz?

* Faizin yanına itibar kazandırıcı işleri koyup da yabancı yatırımları canlandıramazsak biz bu işi çözemeyeceğiz. Carry trade'e çok para ödüyoruz, bunu ne kadar taşıyabiliriz ki? Yüzde 10 üç aylık faiz ödüyoruz dolara. Carry trade ile biz olayı çözüyoruz, bu sürdürülebilir bir şey değil. Tek başına faize ve sıcak paraya güvenerek bu işi sürdürmenin sonu yok.

Yıl sonu enflasyon yüzde 45'lere inebilir

Mahfi Hoca, enflasyon tahminlerine yönelik yaptığı değerlendirmede, "Yıl sonu yüzde 45'ler seviyesi inilebilir yer gibi görünüyor. Eylülde de inecek ama sonra baz etkisi yok oluyor. Enflasyonun yüzde 14'e inmesi için başka şeyler lazım. 2025 sonuna kadar bu faizle gidemeyiz. Mecbur faiz indireceğiz. Yüzde 14'ü tutturmak için şapkadan tavşan çıkarmak lazım. Bu politikalarla yüzde 14'ler çok zor" dedi.