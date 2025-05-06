İlaç devi Bristol Myers'tan ABD’ye 40 milyar dolarlık dev yatırım planı!

İlaç sektörünün önde gelen şirketlerinden Bristol Myers Squibb, önümüzdeki beş yıl içinde ABD'de 40 milyar dolarlık yatırım yapma kararı aldı. Açıklama, şirketin CEO’su Christopher Boerner tarafından Stat News'te yayımlanan bir görüş yazısıyla duyuruldu.

Boerner, söz konusu yatırımın; araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra ileri teknoloji ve yerli üretim alanlarına yayılacağını belirtti. Bu adım, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal ilaçlara yönelik gümrük vergisi tehditlerinin ardından geldi.

Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle ilaç ithalatına yönelik vergiler getirmeyi defalarca dile getirmiş, yerli üretimin teşvik edilmesi gerektiğini savunmuştu. Bu kapsamda ülkedeki ilaç fabrikalarının onaylanma süresini hızlandırmayı amaçlayan bir kararnameye de imza atmıştı.

Bristol Myers CEO’su Boerner, "ABD'de üretimi desteklemek, yalnızca son derece karmaşık tedarik zincirleri üzerinde daha fazla kontrol sağlamakla kalmaz, aynı zamanda üretimi, Ar-Ge'nin yoğun olarak yapıldığı yerlere yaklaştırır" dedi.

İlaç sektörü uzun süredir bu tür vergilerden muaf tutulsa da, Trump’ın yeniden başkanlığa aday olduğu süreçte bu tehditler yeniden gündeme gelmiş durumda. Bristol Myers’ın yatırımı, olası siyasi risklere karşı bir önlem olarak değerlendirilirken, ABD merkezli üretim kapasitesinin artırılması yönündeki beklentilere de katkı sağlayacak.