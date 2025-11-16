İlaç devi iflas bayrağını çekti: Yarattığı krizin faturası ağır olacak!

ABD'li ilaç üreticicisi Purdue, ürettiği ağrı kesicinin (opioid) uyuşturucu bağımlılığını körüklediği iddiasıyla açılan binlerce davanın ardından mali çıkmaza girdi. 2019 yılında da iflas koruma başvurusunda bulundu.

Mahkeme ise 6 yıllık sürecin sonunda şirketin mağdurlara ve alacaklılara 7,4 milyar dolar ödemesine karar vererirken şirketi, opioid krizini ele alan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Knoa Pharma'nın satın alacağı öğrenildi.

900 binden fazla ölüme yol açtığı iddiası

Purdue, ABD'de reçeteli bir ağrı kesici olsa da uyuşturucu bağımlılığı geliştiren OxyContin'in üreticisi olarak bilinen bir marka haline gelmişti. İlacın, Amerika'daki ölümcül opioid krizini daha da kötüleştirdiği ve 26 yılda 900 binden fazla ölüme yol açtığı iddia ediliyordu.

Purdue, kendisine açılan binlerce davada oxycontini agresif bir şekilde pazarlamakla, doktorları ve hastaları ilacın bağımlılık ve aşırı doz riskleri konusunda yanıltmakla suçlandı. 2020 yılında da Adalet Bakanlığı tarafından açılan ayrı bir davada suçlamaları kabul etti.

Ancak anlaşmanın mağdurlara doğrudan tazminat ödemeye yetmediği savunuluyor ve mağdurların 865 milyon dolara kadar tazminat alması bekleniyor.