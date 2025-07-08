İlaç devlerine soruşturma: Kamu zararı ve rekabet ihlali iddiası

Rekabet Kurumu, ilaç sektöründe kamuya yüksek maliyet oluşturan rekabet karşıtı uygulamaları yakın takibe aldı. Kurum, önümüzdeki süreçte yapılacak incelemelerle kamu zararına yol açan firmaların tespit edilerek cezalandırılacağını açıkladı.

Avixa ve Avigem’e soruşturma

Yürütülen ön incelemeler sonucunda, Avixa ve Avigem adlı iki şirketten oluşan ekonomik bütünlüğe yönelik resmi soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, firmaların çift etkin maddeli burun spreyleri pazarında rakiplerinin piyasaya girişini engelleyerek kamu zararına sebep olduğu iddiaları üzerine açıldığı belirtildi.

Düşük fiyatlı ürün bilinçli şekilde mi sunulmadı?

Rekabet Kurumu'nun önaraştırmasında şirketlerin, ortak pazarlama anlaşması çerçevesinde dağıtılması beklenen düşük fiyatlı bir ilacı bilinçli şekilde piyasaya sürmediği ve böylece kamuya maliyet yüklediği yönünde bulgulara ulaşıldı.

Rakiplerin yeni ürünle pazara girişine engel

Soruşturma dosyasına giren bir diğer önemli bulgu da piyasada aynı firma tarafından üretilen içerik ve formül açısından benzer iki ürünle ilgili. Bu ürünlerden biri, SGK geri ödeme listesinde daha yüksek iskontolu olmasına rağmen, piyasada yüzde 1’in altında pazar payına sahip olduğu için bant sistemi dışında kalıyor. Bu durumun, aynı pazara girmek isteyen rakip firmaların daha düşük fiyat vermek zorunda kalmasına yol açarak, fiili bir pazar engeli oluşturduğu değerlendiriliyor.

Soruşturmanın, söz konusu eylemlerin “sömürücü ve/veya dışlayıcı uygulamalar” kapsamında hâkim durumun kötüye kullanılması niteliği taşıyıp taşımadığını belirlemeye yönelik olduğu ifade edildi.