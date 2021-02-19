İlaç fiyat artışında yeni karar

İlaç fiyatlandırmasında bu yıl geçerli olacak sabit Euro kuru, geçen yılki kurun yüzde 20 fazlasını geçemeyecek.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karara geçici madde eklendi. Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Euro değeri, bu yıl için bir önceki dönemde uygulanan 1 Euro değerinin yüzde 20 fazlasını geçemeyecek.

Kararın yayımı tarihinde, Fiyat Değerlendirme Komisyonu toplanacak ve Euro değerini ilan edecek. Duyurulan Euro değeri, komisyon kararının ilanından sonraki ilk gün geçerli olacak.