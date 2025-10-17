İlaç şirketlerine 245 milyon TL ceza

Rekabet Kurulu, çoğunluğu ilaç sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketler hakkında emek piyasasına yönelik yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma kapsamında, ilgili şirketlerin "çalışan ayartmama anlaşmaları" yapmak ya da "rekabete hassas bilgi paylaşımında" bulunmak suretiyle kanunu ihlal ettikleri tespit edildi.

Toplamda yaklaşık 245 milyon Türk Lirası idari para cezası alan şirketler şöyle:

Adeka İlaç: 7 milyon TL

Amgen İlaç: 4,5 milyon TL

Argis İlaç: 639 bin TL

Arven İlaç: 3 milyon TL

AstraZeneca İlaç: 15 milyon TL

Berko İlaç: 10,5 milyon TL

Farmatek İlaç: 7 milyon TL

Helba İlaç: 2 milyon TL

İlko İlaç: 13 milyon TL

Merck İlaç: 487 bin TL

Novartis Sağlık: 19 milyon TL

Novo Nordisk Sağlık: 19 milyon TL

Pfizer PFE İlaçları: 20 milyon TL

Sanofi İlaç: 12 milyon TL

Sanovel İlaç: 79 milyon TL

Santa Farma İlaç: 17 milyon TL

Servier İlaç: 8 milyon TL

Kurul kararında, bazı teşebbüslerin birbirlerinin çalışanlarını istihdam etmemeye yönelik olarak anlaşarak emek piyasasındaki rekabet ortamını bozdukları vurgulandı.

Ayrıca, bazı teşebbüslerin de sektördeki çalışan maaşları ve yan haklarına ilişkin geleceğe dönük rekabete duyarlı bilgileri paylaştıkları da yapılan tespitler arasında yer aldı.