İlaç şirketlerine 245 milyon TL ceza
Rekabet Kurulu, yürüttüğü soruşturma kapsamında onlarca ilaç firmasına toplamda 245 milyon Türk Lirası idari para cezası verdi.
Rekabet Kurulu, çoğunluğu ilaç sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketler hakkında emek piyasasına yönelik yürütülen soruşturmayı tamamladı.
Soruşturma kapsamında, ilgili şirketlerin "çalışan ayartmama anlaşmaları" yapmak ya da "rekabete hassas bilgi paylaşımında" bulunmak suretiyle kanunu ihlal ettikleri tespit edildi.
Toplamda yaklaşık 245 milyon Türk Lirası idari para cezası alan şirketler şöyle:
Adeka İlaç: 7 milyon TL
Amgen İlaç: 4,5 milyon TL
Argis İlaç: 639 bin TL
Arven İlaç: 3 milyon TL
AstraZeneca İlaç: 15 milyon TL
Berko İlaç: 10,5 milyon TL
Farmatek İlaç: 7 milyon TL
Helba İlaç: 2 milyon TL
İlko İlaç: 13 milyon TL
Merck İlaç: 487 bin TL
Novartis Sağlık: 19 milyon TL
Novo Nordisk Sağlık: 19 milyon TL
Pfizer PFE İlaçları: 20 milyon TL
Sanofi İlaç: 12 milyon TL
Sanovel İlaç: 79 milyon TL
Santa Farma İlaç: 17 milyon TL
Servier İlaç: 8 milyon TL
Kurul kararında, bazı teşebbüslerin birbirlerinin çalışanlarını istihdam etmemeye yönelik olarak anlaşarak emek piyasasındaki rekabet ortamını bozdukları vurgulandı.
Ayrıca, bazı teşebbüslerin de sektördeki çalışan maaşları ve yan haklarına ilişkin geleceğe dönük rekabete duyarlı bilgileri paylaştıkları da yapılan tespitler arasında yer aldı.