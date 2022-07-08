İlaçlara yüzde 25 zam
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ilaçlara yüzde 25 oranında artış yapıldı.
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Resmi Gazete’de yer alan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’a göre ilaç fiyatlarında artışa gidildi.
Madde 2’ye eklenen geçici bir madde ile, beşeri tıbbi ürünlerinin fiyatlandırılmasında kullanılan Türk lirası cinsinden 1 Euro değerinin, 2022 Temmuz’da yüzde 25 artırıldığı ifade edildi.
Karar bugünden itibaren geçerli olacak.