İlave gümrük vergilerinin süresi 3 ay uzatıldı

24 Eylül 2020

HÜSEYİN GÖKÇE

COVID-19 sürecinde yerli üretimin, ithal ürünlere karşı korunmasını sağlamak amacıyla Nisan ayından bu yana çeşitli kararnamelerle, iki kademeli olarak uygulanması öngörülen ilave gümrük vergilerinde, daha yüksek olan ilk kademenin süresi 3 ay uzatıldı. Bitiş tarihi belli olmayan ikinci kademenin başlangıç tarihi de 1 Ekim yerine 1 Ocak 2021 olarak belirlendi. AB ülkelerinden yapılan ithalat, ilave gümrük vergilerine tabi değil.

Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile 18 Nisan tarihli iki , 21 Nisan tarihli 2 karar yanı sıra 11 Mayıs, 20 Mayıs ve 28 Haziran tarihli kararlar olmak üzere toplam 7 ayrı kararla birlikte getirilen ilave gümrük vergilerinin süresi 31 Aralık 2020’ye kadar uzatılmış oldu. 5 Ağustos’ta yayınlanan ve 115 gıda ürününe ilave gümrük vergisi getiren kararda ise geçerlilik süresi yer almadığı için ikinci bir karara kadar bu ürünlerin ek vergi uygulaması sürecek.

İlave gümrük vergisi getirilen ürün grupları ile buna ilişkin İthalat Rejimi Kararlarına esas olan Cumhurbaşkanlığı kararları tarihleriyle birlikte şöyle:

18 NİSAN

18 Nisan’da yayınlanan 2423 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 72’nci fasılda yer alan demir çelik ürünlerinin gümrük vergisi, 15 Temmuz’a kadar geçerli olmak üzere 5 puan artırılmıştı. 15 Temmuz’da yayınlanan yeni bir karar ile artırılmış gümrük vergilerinin süresi 30 Eylül’e kadar uzatılmıştı. Dün yayınlanan yeni bir karar ile 72’nci fasılda yer alan 255 ürün için 5 puan artırılmış gümrük vergilerinin süresi 31 Aralık 2020’ye kadar uzatıldı.

186 sanayi ürününe yüzde 5 ile yüzde 25 ilave gümrük vergisi

18 Nisan’da yayınlanan 2424 sayılı karar ile 186 ürünün için 30 Eylül 2020’ye kadar geçerli olmak üzere yüzde 5.8 ile yüzde 46 arasında ilave gümrük vergisi getirildi. İlave gümrük vergisi 1 Ekim’den itibaren ise yüzde 5 ile yüzde 25 arasında uygulanacaktı. Bu kararda yer alan 30 Eylül tarihi 31 Aralık 2020, 1 Ekim tarihi ise 1 Ocak 2021 olarak değiştirildi.

İlave gümrük vergisi getirilen sanayi ürünleri arasında; vida, somun, çivi, pim, pompa, elektrik transformatör, elektrik ölçme aletleri, aydınlatma cihazları ve düğmeler yer alıyor.

5 Mayıs’ta yayınlanan İthalat Rejimi Kararı ile 18 Nisan’da yayınlanan ilave gümrük vergisine tabi ürün listesinin kapsamı genişletilirken,

6907 GTİP’li seramik, karo ürünlerinin yer aldığı 7 ayrı ürün için yüzde 25 ve yüzde 15 olmak üzere iki farklı tarih için iki ilave gümrük vergisi belirlenmişti.

21 NİSAN

2 bin 969 ürüne yüzde 4-yüzde 50 ilave vergi

21 Nisan’da yayınlanan 2429 sayılı karar ile tekstil, konfeksiyon, deri ayakkabı ve benzeri kategoride bin 895 ürüne ilave gümrük vergileri getirildi. Bu kategoride 30 ve 67’nci fasıllar arasındaki ürünlere yüzde 4 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergileri uygulanacak. Aynı tarihte yayınlanan 2430 sayılı kararda ise 32’nci fasıl ile 97’nci fasıllarda yer alan bin 74 sanayi ürünlerine yüzde 5.5 ile yüzde 40 arasında değişen oranda ilave gümrük vergisi getirildi. Bu ürün gruplarının ilave gümrük vergisi 30 Eylül tarihine kadar geçerli olacaktı. Yeni yayınlanan kararla birlikte, ilave gümrük vergilerinin süresi 31 Aralık 2020’ye kadar uzatıldı.

11 MAYIS

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanan 2514 sayılı karar ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar uyarınca, aralarında buzdolabı, bulaşık makinesi, klima, müzik aletleri, spor malzemelerinin yer aldığı 414 ürüne yüzde 5 ile yüzde 30 arasında değişen oranda ek vergi getirildi.1 Ekim’den itibaren bu vergiler, yüzde 2.3 ile yüzde 25 olarak uygulanacak. Artırılmış gümrük vergilerinin ilk diliminin geçerli olduğu süre 31 Aralık 2020, ikinci dilimin geçerli olduğu süre ise 1 Ocak 2021 olarak değiştirildi.

Karara göre ek gümrük vergisi, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilerek, genel bütçeye irat olarak kaydedilecek.

20 MAYIS

842 ürüne yüzde 30’a kadar ilave gümrük vergisi getirildi

20 Mayıs’ta yayınlanan 2565 sayılı karar ile mermer, otomobil-kamyon lastiği, hayvan derileri, örgü, örülmeye elverişli maddeler, sepet, kağıt, karton ve bunlardan yapılmış bobinler, cam, ayna, boncuk, takı, fırın, ocak, yangın söndürme cihazı, baskül, gaz-sıvı-elektrik sayaçları gibi 842 ürüne yüzde ilave gümrük vergisi getirildi. İlave gümrük vergilerinde üst sınır 30 Eylül’e kadar yüzde 30, 1 Ekim’den itibaren ise yüzde 25 olarak uygulanacaktı. Yeni kararla birlikte bu tarihler 31 Aralık 2020 ve 1 Ocak 2021 olarak belirlendi.

28 HAZİRAN

Resmi Gazete’de yayınlanan 2682 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile AB dışındaki ülkelerden ithal edilen 445 ürüne yüzde 2 ile yüzde 20 arasında değişen oranda ilave gümrük vergisi getirildi. İlave gümrük vergisi getirilen ürünler arasında; cam ve cam eşya, kıymetli metaller, demir ve çelikten eşya, makine, jeneratör, motorlu taşıtların aksam ve parçaları yer alıyor. Bu kararda yer alan ilave gümrük vergileri için 30 Eylül’e kadar olanlar 31 Aralık 2020’ye kadar geçerli olacak. 1 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere belirlenen oranlar ise 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olacak.

Gıda maddelerinin ilave vergisi süresiz



5 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayınlanan İthalat Rejimi Kararı ile 115 gıda ürününe ilave gümrük vergisi getirilmişti. Bu kararda daha önce yayınlananların aksine, ilave gümrük vergilerinin geçerlilik süresine ilişkin herhangi bir sınırlandırma yapılmamıştı.



Buna göre; bira, çikolata, sakız, lokum, jöleli şeker, fındıklı draje, sakkaroz, makarna, corn flakes, ekmek, pasta, kek, bisküvi için yüzde 20 oranında ilave gümrük vergisi getirildi. 2102 GTİP’li maya için ise yüzde 4.3 ilave gümrük vergisi, ikinci bir karar yayınlanana kadar uygulanmaya devam edecek.



Getirilen ilave gümrük vergileri AB ülkeleri için yüzde 0 olarak uygulanacak. Başka bir ifade ile bu ürünlerin AB ülkelerinden ithal edilmesi halinde, ilave gümrük vergisi alınmayacak.