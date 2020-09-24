İlave gümrük vergisi uzatıldı! Ek gümrük vergisi listesi

24 Eylül 2020

17 Nisan 2020, 20 Nisan 2020, 11 Mayıs 2020, 19 Mayıs 2020 ve 29 Haziran 2020 tarihli kararlar ile uygulamaya geçen ilave gümrük vergisi için belirlenen süre uzatıldı. Ek gümrük vergisi düzenlemesi ile uygulama 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek.

İlave gümrük vergisi uygulaması ile 5 bine yakın üründe yüzde 40'a kadar ek gümrük vergisi alınması hükme bağlanırken, ek vergilerin 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren azaltılması bekleniyordu. Ancak yeni düzenlemenin ardından ilave gümrük vergisinin azaltılması 1 Ocak 2021'den itibaren başlayacak.

Ek gümrük vergisi uygulanan ürünlerin listesi

Altından ve kıymetli taşlardan mücevherat

- Buzdolabı ve derin dondurucular,

- Bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, split klimalar

- Ocak ve yemek pişirme cihazları, su filtreleri, turbo kompresörler, motor parçaları, golf arabası,

- Mensucat açma sarma makineleri, çeşitli el ve ziraat aletler, metalden eşyalar,

- Alçıdan inşaat malzemeleri, ahşap kapı ve pencereler, prefabrik yapılar,

- Demir-çelikten teller, halatlar, kablolar, zincirler, bakırdan teller, kablolar ve halatlar, yer kaplama ve döşemeleri, yapışkan bantlar, kauçuk levhalar,

- Zaman kontrol cihazları, müzik aletleri, oyun aletleri, kayaklar ve spor malzemeleri, kilitler, menteşeler,

- Makaslar, fırçalar, fermuarlar, çakmaklar, hijyenik ürünler, tripodlar vb ile bazı muhtelif ürünler