İlave istihdam prim desteği nedir, nasıl yararlanılır?

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 13'üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 28 inci maddede ilave istihdam prim desteği düzenlenmiştir.

Destekten yararlanma şartları

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 28'inci maddede ilave istihdam desteğinden yararlanmak için aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Sigortalı yönünden;

a) 1/12/2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü arasında (son gün dahil) işe alınmış olması gerekmektedir.

b) 1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.

c) İşe giriş tarihi itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmaması gerekmektedir.

d) İşe giriş tarihi itibarıyla yabancı olmaması gerekmektedir.

e) Fiilen çalıştırılması gerekmektedir.

İşyeri yönünden

a) Özel sektör işverenine ait olması gerekmektedir.

b) Sigortalının 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde SGK'ya uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.

c) 4447 sayılı Kanunun geçici 28'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin

ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona ermesinden itibaren, destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması gerekmektedir.

Destek süresinin sona ermesinden itibaren çalıştırılması gereken sigortalı sayısı hesabı

Destek süresinin sona ermesinden itibaren çalıştırılması gereken sigortalı sayısı, destek süresince destek kapsamında 27256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile SGK'ya bildirilerek destekten yararlanılan sigortalı sayısının ikiye bölünmesi suretiyle bulunacak olup, bu sayının küsurat kısmının 0,50 ila 0,99 arasında olması halinde bu sayı tama iblağ edilecektir.

Destek süresinin sona ermesinden itibaren çalıştırılması gereken ortalama destek süresi hesabı

Destekten Yararlanılan Ortalama Süre = Destekten Yararlanılan Tüm Sigortalıların Gün Sayısı / Destekten Yararlanılan Sigortalı Sayısı formülü vasıtasıyla bulunacaktır. Buna göre, destekten yararlanılan ortalama sürenin küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir.

Prim desteğinden yararlanma süresi

1/12/2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü (son gün dahil) arasında işe alınan ve maddede belirtilen şartları sağlayan sigortalılardan dolayı, sigortalının işe alındığı tarihten itibaren 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay prim desteğinden yararlanılabilecektir. Sigortalının destek kapsamında işe başladığı işyerinden destek süresi sona ermeden işten ayrılıp aynı işyerinde veya aynı işverene ait farklı bir işyerinde veyahut farklı bir işverene ait işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak geçici 28'inci maddesinin birinci fıkrasında aranılan şartların sağlanması kaydıyla, sonradan işe girdiği işyeri işverenlerince bu sigortalıdan dolayı destekten yararlanılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak prim desteği tutarı

4447 sayılı Kanunun geçici 28'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca destek kapsamında işe alınan sigortalıların 27256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı prim ödeme gün sayısının, günlük 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar destekten yararlanılacak olup, bu tutar her ay işverenlerin SGK'ya ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Kalan tutarın bulunması halinde, bu tutarlar işverene iade edilmeyerek, yararlanılan prim desteği tutarları tamamlanana kadar, işverenin bahse konu borçlarına mahsubuna devam edilecektir.

Diğer hususlar

a) 27256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin SGK'ya verilmiş olması gerekmektedir.

2-7-12-14-19-20-21-22-23-28-39-41-42-43-45-46-47-48-49-50-90-91-92 nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri için 27256 kanun numarası seçilemeyecektir.

b) Bu prim desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir.

c) Bu destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamayacaktır.

d) Bu destekten yararlanılabilmesi için, başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen "e-SGK/ İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama" ekranlarında yer alan "27256-4447 Sayılı Kanun Geçici 28.Madde - İlave İstihdam Desteği" menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

e) Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi bu destekten yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden Fon tarafından karşılanan tutar 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınır.

f) Bu prim desteği kapsamında olmasına rağmen, bu destekten yararlanmayan işverenlerce sonradan geriye yönelik yararlanmak üzere talepte bulunulması halinde, 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında geriye yönelik prim desteğinden yararlanılmak istenen ayı/dönemi takip eden altı ay içinde başvuruda bulunulması kaydıyla, bu talepler işleme alınacaktır.

g) Bu destekten yararlanılıp yararlanılamayacağı hususu, işyeri bazında ayrı ayrı tespit edilmektedir.

h) Bu destekten yararlanmakta olan işyerinin, farklı bir sosyal güvenlik merkezi görev alanına giren başka bir adrese nakli halinde, prim desteğinden yararlanılan sigortalılardan dolayı, destek süresi aşılmamak kaydıyla kalan süreler için yararlanılması mümkün bulunmaktadır. ı) Bu destekten yararlanmak için destekten yararlanılacak aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde SGK' ya verilip verilmediği, 27256 kanun numarasında düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden tahakkuk edecek primlerin süresinde ödenip ödenmediği ile SGK'ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunup bulunmadığı şartları aranmayacaktır.

i) 4447 sayılı Kanunun geçici 28 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan prim desteğinden yararlanılan ve İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

Biliyor muydunuz?

● A.Ş.’lerin 1 Nisandan itibaren hamiline yazılı pay senedi ihraçlarında, senetleri dağıtmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) kaydettirmeleri gerektiğini,

●Kaydettirmeden pay senetlerini dağıtan şirketlere 20.000 TL idari para cezası verileceğini,

●Anonim Şirketlerin hamiline pay senedi sahiplerinin 31 Aralık tarihine kadar, sahip oldukları pay senetlerini MKK’ya kaydettirilmek üzere Yönetim Kuruluna bildirmeleri gerektiğini

●Yönetim Kurulunun bildirimde bulunanların hamiline pay senetlerini 5 iş günü içinde MKK’ya bildirmeleri gerektiğini

●Bu bildirimi yapmayan hamiline yazılı pay senedi sahibine ve bildirilen durumu MKK’ya iletmeyen şirkete ayrı ayrı 20.000 TL idari para cezası verileceğini

●Hamiline yazılı pay senedinin devrinde de yeni malikin devri şirkete bildirmesi gerektiğini, bildirmeyen yeni malike 5.000 TL idari para cezası verileceğini,

●Hamiline yazılı pay senedini devralanın, devir işlemi MKK’ya kaydedilmedikçe pay sahipliği haklarını kullanamayacağını,

●Bu yükümlülüklerin hamiline yazılı ilmühaberler için de geçerli olduğunu,

●1.1.2022’den itibaren hamiline yazılı pay senedi veya ilmühaber ihraç etmiş şirketlerin, genel kurul hazirun cetvellerini MKK’dan alınacak listeye göre düzenleyebileceklerini, biliyor muydunuz?