İlave istihdama kredi desteği için 10 milyar liralık kaynak kullanılacak

Canan SAKARYA

ANKARA- Mikro ve küçük ölçekli işletmelere ilave istihdam sağlamaları durumunda ucuz kredi sağlanmasına yönelik düzenleme ile 10 milyar TL’lik kaynak kullanılması ve 100 bin ilave istihdam sağlanması hedefleniyor.

Ekonomi torba teklifinin görüşüldüğü Meclis Plan Bütçe Komisyonu sunum yapan teklifte ilk imza sahibi AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, mikro ve küçük ölçekli işletmelerin likidite sıkıntılarını karşılamak ve istihdamı desteklemek için 50’nin altında çalışanı bulunan işletmelere dönük düzenlemeye gittiklerini belirtti. Güneş, “Buradan faydalanacak kişi sayısı işletme başına maksimum 5 kişidir. Kişi başı aylık bin 341 TL , yıllık kişi başı 16 bin 98 TL olup maksimum 5 kişi çalıştırıldığında elde edilebilecek tutar 80 bin 493 TL'dir. Bu kadarlık bir meblağı kullandığında kredinin faizinden düşme imkânını sağlıyoruz. Bir işletme, yaklaşık olarak 500 bin TL'ye kadar kredi kullanılabilecektir. Krediler ilk 6 ay ödemesiz olup 24 ay vadelidir. Burada yaklaşık 10 milyar TL'lik bir kaynak kullanılması ve 100 bin ilave istihdam sağlanması beklenmektedir. Fona maliyeti de yaklaşık olarak 1,6 milyar TL olarak öngörülmektedir” dedi.

10 yılda 2.4 milyon gencin BES’e girmesi bekleniyor

Yasa teklifinde yer alan Bireysel Emeklilik sistemi (BES) düzenlemesine ilişkin de açıklamalarda bulunan AK Parti Uşak Milletvekili Güneş, 2017 yılında, BES’e otomatik katılım sisteminin getirilmesiyle birlikte bugün itibarıyla 12 milyon 600 bin katılımcı ve 174 milyar TL ekonomik büyüklüğe ulaşıldığını hatırlattı.

Güneş, “Sayıları 23 milyon olan 18 yaş altı gençlerimize ve çocuklarımıza BES sistemine geçebilme imkânı sağlıyoruz. 10 yılda 2,4 milyon çocuğumuzun BES sistemine girmesini ve 32 milyar TL'lik bir gelir olmasını tahmin etmekteyiz” dedi. Yasa teklifiyle vakıf ve sandıklardaki emeklilik birikimlerinin BES'e aktarılması için ikinci bir fırsat verdiklerini belirten Güneş, ilk defa 2007 yılında yapıla n düzenlemeyle 10 yıllık sürede 20 vakıf ve sandıktan 21 bin 760 üyenin geçiş yaptığını ve 2,1 milyar TL birikim sağlandığını söyledi. Güneş, “Bu kanuni düzenlemeyle 50 vakıf ve sandığa, 300 bin kişiye bu imkân yeniden sunulmakta olup ekonomik büyüklüğü 40 milyar TL'dir. 2023 yılının sonuna kadar 10 milyar TL'lik bir aktarım beklenmektedir” dedi.