İlave tediye ödemeleri yapıldı

İlave tediye ödemeleri için beklenen gün geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan ilave tediye ödemesi kararının ardından beklenen açıklamayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı. Bakan Selçuk, ilave tediye ödemelerinin 29 Ocak'ta hesaplara yatacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, “Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, bugün ödenecek. İkinci taksit ise 11 Mayıs 2021 tarihinde hesaplara yatırılacak. Yeraltı maden işçilerine yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 24 Aralık 2021 tarihinde ödenecek” dedi.

Kamu işçilerine ödenen ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu belirten Bakan Selçuk, yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini ifade etti. Bakan Selçuk, devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil olduğunu anımsattı.

Selçuk, “Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiye’miz için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kamu işçilerine 13 günlük ilave tediye ödenecek

Cumhurbaşkanı kararına göre, kamu işçilerine her yıl 4 taksit şeklinde verilen 52 günlük ek ödemenin ilk taksitinin 29 Ocak'ta ödenecek.

Kamu işçilerine 52 günlük ilave tediyenin 26 günü yılın ilk yarısında, kalan 26 günü ise yılın ikinci yarısında ikişer taksit şeklinde ödeniyor.

Genel ve katma bütçeli kamu kuruluşları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kuruluşlar, belediyelerde işçi statüsünde çalışan kamu işçilerine yılda 52 günlük ücret karşılığı ek ödeme (ilave tediye) yapılıyor.

Kamuda kadroya geçen taşeron işçilere de ek ödeme yapılırken, belediye şirketlerinde kadroya geçirilen taşeron işçilere ek ödeme alamıyor. Ek ödeme miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. Ek ödeme işçinin brüt maaşına göre artıyor. Asgari geçim indirimi dahil günlük ücret dışındaki ek ödemeler hesapta dikkate alınmıyor. Buna göre, 13 günlük ek ödeme işçinin ücretinin yüzde 43’ünü buluyor.

Resmi Gazete’nin 31 Aralık 2020 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, 13 günlük ilk taksitin 29 Ocak 2021, ikinci taksitin 11 Mayıs 2021’de ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Karara göre, maden işletmelerinde münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara 2021 yılında ayrıca yapılacak ek ödemenin tamamı ise 24 Aralık 2021 tarihinde verilecek.

İkinci 26 günlük kısmının ödeme tarihlerinin ise Ağustos ayında belli olması bekleniyor.

Ek ödeme, 4 Temmuz 1956’da kabul edilen 11 Temmuz 1956 tarih ve 9355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması ve 6452 sayılı Kanunla 6212 sayılı Kanunun 2’nci Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak ödeniyor.