İlave vergi, AB'ye yarıyor

30 Eylül 2020

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, Türk ürünlerine karşı kendisini koruma altına alan AB ile Türkiye arasındaki ticaretteki dengesizliğin, çelik ürünlerine getirilen ek vergilerle daha da arttığını söyledi. İlave verginin AB ülkelerine uygulanmadığı için, AB ürünlerinin önünü daha da açtığını ifade eden Yayan, “Bu ilave vergilerle başka ülkelerin Türkiye’ye ihracatı sınırlandırılınca, AB üreticilerinin önü açılmış oluyor” dedi. Sektördeki gelişmeleri DÜNYA’ya değerlendiren Veysel Yayan, “AB, kendi çelik sektörünü korumak için akla gelen her türlü tedbiri alıyor. Sektörü önemsiyorlar, stratejik sektör olarak görüyorlar” dedi.

Cıvatalar adım adım sıkıldı

Çelik ürünlerine önce global kota koyan AB’nin, Türkiye burada öne çıkınca ülke kotası koyduğunu, bunda da yine öne çıkınca bu kez çeyrek dilimler halinde kota koyduğunu hatırlatan Yayan, “Yani cıvataları adım adım sıkarak bizim Avrupa’ya olan 7 milyon tonluk ihracatımızı, 2 milyon tona kadar düşürdüler” ifadelerini kullandı. AB’nin koruma yönünde elindeki enstrümanların bitmediğini vurgulayan Yayan, “Bunun ardından karbon vergisi var. Yeşil Ekonomi uygulamaları kapsamında karbon vergisi de getirmeyi hedefliyorlar” diye konuştu. Türkiye’nin AB’ye yönelik Dünya Ticaret Örgütü’ne başvurusu bulunduğunu hatırlatan Yayan, “DTÖ, başvurunun haklı olup olmadığına bakacak ve büyük ihtimal AB’nin haksız olduğunu tespit edecek. Bunun üzerine de Türkiye karşı tedbir alma hakkını uygulayacak” dedi.

DİR gözden geçirilmeli

Türkiye’nin yerli sanayiyi korumak adına getirdiği ilave gümrük vergilerinin STA’lar sebebiyle AB ülkelerine uygulanmadığını dile getiren Yayan, “Bu ilave vergilerle başka ülkelerin Türkiye’ye ihracatı sınırlandırılınca, AB üreticilerinin önü açılmış oluyor” dedi. Tedbir getirilirken, tüm kaçakları tıkayacak çözümler uygulanması gerektiğini vurgulayan Veysel Yayan, AB’ye karşı tedbir uygulanmasını, ilave gümrük vergilerinde ise DİR uygulanmasının gözden geçirilmesini önerdi.

ÜLKENİN KIT KAYNAKLARI YURTDIŞINA TRANSFER EDİLİYOR



• COVID-19 döneminde bazı sektörlere ucuz kredi ve vergi muafiyeti sağlandığına değinen Veysel Yayan şunları söyledi: “İnşaat, otomotiv, beyaz eşya gibi sektörlerde canlanmalar oldu. Şimdi ülke kıt kaynaklarından buralara transfer yaparken, bu transferler sonucu ortaya çıkan talebin de ülke kaynaklarına yönelmesi gerekiyor. Bazı çelik kullanıcısı üreticilerin, hammaddeyi içerden almak yerine, DİR kapsamında ithal ederek, ülkenin kıt kaynaklarını yurt dışına transfer etmelerini anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu durum içinde bulunduğumuz döviz darboğazını gidermeye yönelik çalışmalar ile, hiçbir şekilde bağdaşmıyor.”