İlçe bazlı teşvikten yararlanacak OSB sayısı 44'e çıkarıldı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da yapılan değişikliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlçe bazlı teşvik sisteminin temelini oluşturan SEGE çalışmalarına OSBÜK olarak önemli katkılarda bulunduklarını belirten Kütükcü, yeni düzenlemeyle mevcut 30 OSB'nin yanı sıra 14 OSB'nin daha yatırım teşviklerinde iki alt bölgenin desteklerinden faydalanma imkanı elde ettiğini bildirdi.

Üretimin ve istihdamın yerinde desteklenmesinin yerel kalkınma için kritik önemde olduğunu vurgulayan Kütükcü, “SEGE uygulaması baz alınarak yapılan yeni düzenlemeyle birlikte bulunduğu ilin bir alt bölge desteklerinden yararlanan 263 ilçemizin sayısı 337'ye çıktı. Daha önce 30 ilçemizde bulunan OSB sayımız da 44'e yükseldi. İlçe bazlı teşvik sisteminde yapılan bu yeni düzenleme inşallah, bu ilçelerimizde yer alan tüm OSB'lerimizin yatırım avantajlarını artıracak." ifadelerini kullandı.

İlçe bazlı teşvik sistemi ile bulunduğu ilin iki alt bölge desteklerinden faydalanacak yeni OSB'ler şunlar:

Adana Karataş Su Ürünleri TDİ OSB

Aksaray Sultanhanı OSB

Bilecik Pazaryeri OSB

Denizli Çardak OSB

Edirne OSB

Eskişehir Beylikova Besi TDİ OSB

Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB

İzmir Bayındır Çiçekçilik TDİ OSB

İzmir Kınık OSB

İzmir Kınık Bitkisel Üretim TDİ OSB

Kocaeli Kandıra Gıda İhtisas OSB

Konya Çumra OSB

Konya Sarayönü OSB

Tekirdağ Hayrabolu OSB