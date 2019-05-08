İleri teknoloji uydu projesi ABD'de tanıtıldı

08 Mayıs 2019

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Nas, Arjantin ile ortaklaşa kurdukları GSATCOM Uzay Teknolojileri Şirketi tarafından Small GEO haberleşme uydusu üretileceğini belirterek, "Uydu, internet, televizyon yayını, data haberleşmesinin de aralarında bulunduğu birçok uydu haberleşme hizmetinin en ileri teknolojilerle verilmesini sağlayacak." dedi.

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Satellite 2019'un önemine işaret eden TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Nas, organizasyonun dünyanın en önemli uydu üreticileri ve operatörlerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Nas, 2000'li yılların başında "Kendi uydularımızı yerli kaynaklarla yapalım, sonraki dönemde uydu bileşenlerini yurt içinde geliştirelim." denildiğini anımsatarak, bugün artık rekabetçi uydu sistemlerinin yurt dışına satışının yapılması amacıyla ABD'deki Satellite 2019'a katıldıklarını bildirdi.

Türkiye diğer ülkelerinde uydu ihtiyaçlarını karşılayacak

Fuarda tanıtımı yapılan ve TUSAŞ tarafından geliştirilmesine başlanan elektrikli Small GEO haberleşme uydusunun önemine dikkati çeken Nas, "Small GEO, gelişen teknoloji ve uluslararası iş birliği modeliyle ekonomik faydaya dayalı birçok temel avantajı bünyesinde barındıran yenilikçi bir uydu konseptidir. Bu konsept kapsamında yapılacak çalışmaların hızla tamamlanarak, Türkiye'nin sadece kendi ihtiyaçlarını değil, diğer ülkelerin de haberleşme uydusu ihtiyaçlarını karşılar duruma ulaştığını en kısa zaman içinde görmeyi hedefliyoruz." dedi.

Uluslararası pazar için de dikkat çekici

Nas, TUSAŞ'ın 2023 vizyonu doğrultusunda uluslararası pazardaki en ileri teknolojileri dikkate alarak uydu geliştirilmesi faaliyetlerine başladıklarını vurgulayarak, "Bu fuarda ülkelerin uydu işletmecileriyle çeşitli görüşmeler yaptık. Bizim için çok verimli geçen bu görüşmelerde yeni haberleşme uydumuz olan Small GEO'yu tanıttık ve çok olumlu tepkiler aldık." diye konuştu.

Small GEO uydularının düşük üretim ve fırlatma maliyetleriyle bütün dünya için dikkat çekici bir ürün olduğunu belirten Nas, TUSAŞ'ın yaklaşık 2 ton ağırlığında ve tümüyle elektrikli itki sistemiyle geliştirilecek uydu platformunun üreticisi olacağını dile getirdi.

Nas, TUSAŞ'ın Small GEO uydusu çözümünün birden fazla sayıda uydunun aynı fırlatma aracıyla fırlatılmasına imkan sağlayacağını ifade ederek, bunun uydu müşterileri için çok önemli maliyet avantajları sunduğunu söyledi.

İleri teknolojide çok yönlü haberleşme hizmeti

Uydunun farklı haberleşme sistemlerini üzerinde barındıracak şekilde tasarlandığına işaret eden Nas, müşteri ihtiyaçlarına göre internet, televizyon yayını, data haberleşmesinin de aralarında bulunduğu çok yönlü haberleşme hizmetlerinin en ileri teknolojilerle verilmesini sağlayacağını bildirdi.

Nas, üretim ve testleri TUSAŞ tarafından yapılacak uyduda yerli ürünlerin de kullanılacağına dikkati çekerek, Small GEO uydusu ile Türkiye'nin artık uluslararası pazar için de dikkati çekici ve tümüyle rekabetçi uydular geliştirmesi yönünde adımların atıldığını vurguladı.

Selman Nas, söz konusu uydunun eş zamanlı olarak uluslararası pazarda da satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA