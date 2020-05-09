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İletişim Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre Basın-Enformasyon Personeli ve Mütercim-Tercüman alınacak.

İletişim Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre Basın-Enformasyon Personeli ve Mütercim-Tercüman alınacak.

Adayların 8 Mayıs 2020 tarihinden itibaren 15 gün içinde 22 Mayıs 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar başvuruya ilişkin İş Talep Formu ve istenilen diğer belgeleri İletişim Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığının basvuru@iletisim.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

İlan hakkında detaylı bilgi ve başvuru şartları için tıklayınız

Bu ilan Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayınlanmıştır.

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