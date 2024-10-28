İliç'te 9 işçinin toprağa gömüldüğü altın madeni açılışa hazırlanıyor

Erzincan, İliç'teki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta heyelan yaşanmış, toprak altında kalan 9 işçinin aylar süren aramalar sonunda cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Soruşturmada 9 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı.

Anagold Madencilik, şimdi 9 işçiye mezar olan altın madenini yeniden açmaya hazırlanıyor. Şubat ayındaki facianın ardından iş ve çevre güvenliğini güçlendirdiğini, yeni teknolojik yatırımlar yapıldığını açıklayan Anagold, 'Çöpler Madeni'nin uluslararası standartlara uygun hale getirildiğini ve açılışa hazır oldukşarını duyurdu.

Güvenlik tedbirleri yeniden gözden geçirildi

Anagold'un ortağı SSR Mining Kıdemli Başkan Yardımcısı Cengiz Demirci “Yaşanan üzücü ve hepimizi derinden yaralayan olaydan sonra, mevcut çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak da en önemli önceliğimiz oldu. İş sağlığı ve güvenliği süreçlerimizi yeniden gözden geçirdik ve güçlendirdik.” dedi.

Akademisyenler inceledi

Demirci, riskleri minimize etmek için yeni teknolojik yatırımlar yapıldığını ve eğitimlerin sıklaştırıldığını belirterek, “Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda, 315 milimetre çaplı derivasyon hattı projesi tamamlandı. Rehabilitasyon, yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda, bin 600 milimetre çapında son aşamasına gelinen boru hattının da tamamlanmasıyla sona erecek. Geçici depolama sahaları İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerinin gözetiminde, çevresel açıdan her türlü riske karşı doğal kil ve gerekli alanlarda yüksek yoğunluklu polietilen jeomembran katmanları ile geçirimsizliği sağlanarak güvenli hale getirildi.” diye konuştu.

Üretim metodu değişti

Üretim metodunda da değişikliğe gidildiğini belirten Demirci, “Çöpler'de sülfit tesisi ve yığın liçi metodu olmak üzere iki üretim yöntemi kullanıyorduk. Operasyonlar yeniden başladığında, üretime sadece sülfit tesisi ile devam edilecek, yığın liçi yapılmayacak. Cevherleşme şeklinden ve cevher içindeki tenörden dolayı, yüksek teknolojili ve kapalı bir sistem olan sülfit tesisi ile devam edilecek.” ifadelerini kullandı.

'Saha 4 jeoradar ile 7/24 izleniyor'

Madende alınan çevresel ek önlemleri de anlatan Cengiz Demirci, ilgili bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının denetiminde, bugüne kadar günlük ve haftalık olarak binlerce yüzey, yeraltı suyu ve toprak numuneleri alındığını, hava kalitesinin ise izleme istasyonları aracılığıyla takip edildiğini aktardı. Sahayı dört adet jeoradar ile 7/24 izlediklerini bildiren Demirci, “Radarlarımızı acil anons sistemiyle desteklidir.” dedi.

'Faaliyete devam' mesajı

Madenin kapalı kalmasının hem İliç hem de ülke ekonomisi için büyük kayıp olduğunu vurgulayan Demirci, Anagold Madencilik olarak Türkiye'deki yatırımlarını sürdürmeyi ve İliç'teki faaliyetlerine devam etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Anagold'un büyük ortağı SSR Mining, Erzincan'da önümüzdeki 5 yıllık dönemde 5 projeye toplamda 1,5 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi planlıyor. Orta vadede Türkiye genelinde 7 milyar dolarlık yatırım öngörülüyor. Faaliyetlerin yeniden başlamasına yönelik idari ve teknik tüm hazırlıklar neredeyse tamamlandı ve maden yeniden üretime hazır hale getirildi.

Üniversite incelemeleri tamamlandı

Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri tarafından yaşanan olaya ilişkin detaylı bir inceleme gerçekleştirildi. Yapılan incelemeye göre, yaşanan olayın nedeni, operasyonel bir hata değil, tasarımdan kaynaklanan bir sorun olarak tespit edildi. ODTÜ tarafından gerçekleştirilen bir diğer çalışmada da maden sahasındaki patlatmaların kaymaya sebebiyet vermediği belirlendi. Ankara Üniversitesi ve Aksaray Üniversitesi'nin çalışmalarında ise yaşanan kazanın çevresel kirliliğe sebebiyet vermediği savunuldu.