İliç'te ekonomik sorun... 'Tüm tedbirler alınsın, maden üretime geçsin' çağrısı

Erzincan İliç’te faaliyet gösteren Çöpler Altın Madeni, 13 Şubat 2024’te 9 işçinin toprak altında kalarak can verdiği heyelan kazası ardından üretime ara verildi.

Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nin kapalı kalmasının bölge ekonomisine olumsuz yansımaları olduğu öne sürülüyor.

Türkiye Altın Üreticileri Derneği ve sektör kaynaklarına göre; maden, doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlıyordu. Erzincan Ticaret Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, altın ihracatının cari açıktaki etkisine değinerek, “Maden güvenli şekilde yeniden faaliyete geçmeli" çağrısında bulundu.

Erzincan Ticaret Borsası Başkanı Nadir Akar ise "Sadece bölge esnafı değil, Türkiye ekonomisi de zarar gördü. Maden açıkken burada ciddi bir ticaret döngüsü vardı. Üretim durduğunda o çark tamamen bozuldu" dedi.

Sarıgül: Tedbirler sağlandıktan sonra üretime geçilsin

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de mayıs ayında yaptığı açıklamada, "İliç’te üretimin yeniden başlaması için çevre ve insan sağlığına dair tüm önlemler alınmalı. Kapalı liç yönteminin yüzde 99 oranında güvenli olduğu belirtiliyor. Tüm tedbirler sağlandıktan sonra üretim artsın ve emekçinin hakkı verilsin" ifadelerini kullanmıştı.

Prof. Dr. Aksoy: Çevresel risk kalmadı

Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Cemalettin Okay Aksoy, madende çevresel bir risk kalmadığını söyleyerek, şunları söyledi:

“Bakanlık denetimleri ve şirket testlerine göre çevre açısından riskli bir durum tespit edilmedi. Sabırlı Vadisi’nde yaklaşık 6 bin su ve 700 toprak örneği analiz edildi. Rehabilitasyon çalışmaları tamamlandı ve yaklaşık 210 milyon dolar harcama yapıldı.

Üretimin kapalı sülfit tesisi ile yeniden başlaması, çevresel ve iş güvenliği açısından daha sağlam bir sistem sunuyor. Madencilik özellikle kırsal bölgelerde kalkınmanın lokomotifi. Üretimin uzun süre kesintiye uğraması hem yerel halkı hem de ülke ekonomisini zorluyor.”